Викидні і мертвонародження: чи небезпечний коронавірус для вагітних

Коронавірус загрожує вагітним жінкам не більше, ніж іншим групам населення, повідомляють фахівці британського Королівського коледжу акушерів-гінекологів, Королівського коледжу акушерок і Королівського коледжу педіатрії та дитячого здоров'я. Детальніше про це йдеться в новому британському керівництві по веденню вагітних з коронавірусом.

Під час вагітності імунітет знижується і ймовірність підхопити будь-яку інфекцію зростає. Однак COVID-19, мабуть, не представляє для вагітних серйозної загрози.

В даний час не зареєстровано жодного випадку смерті від COVID-19 серед вагітних.

І, за словами фахівців, навіть якщо хтось із вагітних підхопив вірус, досі немає ніяких доказів того, що він може передатися немовляті.

«Це зовсім новий вірус, ми тільки починаємо дізнаватися про нього, тому рекомендації будуть регулярно переглядатися в міру появи нових доказів, — говорить Едвард Морріс, президент Королівського коледжу акушерів-гінекологів. - У найближчі тижні і місяці вагітні жінки у Великобританії, швидше за все, пройдуть тест на коронавірус. Хоча дані в даний час обмежені, немає жодних доказів того, що вірус може передаватися дитині під час вагітності».

Зокрема, дослідники проаналізували звіт з Китаю про 147 вагітних, постраждалих від коронавірусу. Лише у 8% спостерігалися важкі симптоми, і тільки 1% опинився в критичному стані. Переважна більшість жінок мали легкі або помірні симптоми. Однією була потрібна штучна вентиляція легенів і екстрений кесарів розтин, але операція пройшла успішно, а жінка згодом одужала.

"Зрозуміло, що вагітних турбує, який вплив вірус може надати на їх здоров'я і здоров'я плода",-говорить Крістофер Зан, фахівець Американського коледжу акушерів-гінекологів. "Дуже важливо відзначити, що в даний час в США безпосередній ризик для здоров'я широкої громадськості від COVID-19 вважається низьким».

Хоча ризики виглядають низькими, британські експерти відзначають, що вагітні жінки, у яких є хронічні захворювання, такі як діабет або вовчак, повинні бути пильні,.

І, тим не менш, зараз не вистачає доказів, що виправдовують розлучення жінки з COVID-19 і дитини після пологів.

Так, невелике Китайське дослідження показало, що з дев'яти породіль з пневмонією, викликаної COVID-19, ні в однієї не спостерігалося вірусу в амніотичної рідини, пуповинної крові або грудному молоці. Аналізи новонароджених теж були негативними.

COVID-19 генетично пов'язаний з збудником атипової пневмонії, коронавірусом SARS, що викликає певні побоювання. Хоча SARS теж не передавався через грудне молоко, висока температура на ранніх етапах вагітності призводила до вроджених каліцтв, а зараження саме по собі підвищувало ризики викиднів і мертвонароджень. Однак щодо COVID - 19 таких даних поки що немає.

Фахівці визнають, що в міру отримання нових даних висновки можуть змінитися, тому рекомендації будуть регулярно переглядатися. Однак, виходячи з наявної інформації, користь грудного вигодовування і перебування новонародженого з матір'ю переважує можливі ризики.

"Грунтуючись на наявних даних, ми не вважаємо, що немовлят, які з'явилися у жінок з позитивним результатом тесту на коронавірус, потрібно у них забирати, — говорить Рассел Вайнер, президент Королівського коледжу педіатрії та дитячого здоров'я. - Вплив такого поділу, навіть в якості запобіжного заходу, може бути значним як для дитини, так і для матері».

Раніше було встановлено, що COVID-19 практично не діє на дітей — до середини січня не було відомо ні про один випадок зараження людей молодше 15 років.

У вчених є два пояснення такому повороту подій — або діти менш схильні до зараження, або їх організм більш ефективно бореться з вірусом.

Крім того, нинішній спалах коронавірусу почався з заражень на ринку морепродуктів, куди ходить не так вже й багато дітей. Дорослі, знаючи про можливість зараження, уважно стежать за гігієною і при появі симптомів тримаються подалі від дітей, що стримує поширення вірусу серед них.

Дослідники відзначають, що не збирали дані спеціально з дитячих лікарень, тому висновки можуть бути не зовсім точними. Однак якби діти перебували в групі ризику по зараженню коронавірусом, вже було б відомо про куди більшу кількість випадків інфікування.