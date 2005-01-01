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Fly-йога: что в ней особенного

Если хотите полностью перевернуть свой мир и познать новое мироощущение, вам поможет антигравитационная йога Кристофера Харрисона. Используя гимнастику, танцевальные элементы и комплекс специальных упражнений с применением гамака, вы сможете оценить действенность и уникальность этого направления.

Достоинства и недостатки fly-йоги

Перепробовав многие направления фитнеса и не впечатлившись ни одним их них, стоит попробовать Fly-йогу – идеальное сочетание и комбинация телесных практик и йоги.

К достоинствам йоги в гамаке можно отнести:

  • обновление и омоложение всего организма;

  • предупреждение травм;

  • развитие пластичности;

  • повышение работоспособности и мускульной силы;

  • улучшение памяти;

  • расслабление и снятие стресса;

  • улучшение работы иммунной системы, мозговой активности;

  • стабилизация эндокринной, пищеварительной и дыхательной систем;

  • достижение спокойствия и гармонии.
     

Эффект ощущается сразу после начала занятий. При помощи гамака возможно выполнение перевернутых асан, при этом происходит вытягивание позвоночника под собственным весом.

К ограничениям для занятий fly-йогой можно отнести:

  • физическое утомление, травмы;

  • повышенная температура;

  • критические дни;

  • беременность на большом сроке;

  • небольшой временной промежуток после принятия пищи;

  • межпозвоночная грыжа;

  • болезни глаз;

  • проблемы с кровяным давлением;

  • проблемы с сердцем;

  • расстройства или пограничное состояние психики;

  • заболевание крови;

  • злокачественные опухоли;

  • послеоперационная реабилитация.
     

Как строятся занятия

Антигравитационная йога позволяет новичку, не освоившему хатха-йогу, выполнить такое упражнение, как стойка на голове уже на первом занятии, в то время как в хатха-йоге нужно достаточно долгое время, чтобы освоить этот асан.

Fly-йогой можно заниматься, несмотря на физическую подготовку, вес и телосложение. Возраст для занятий – также не помеха. Просто вы будете заниматься со своей возрастной группой. Необходимо прислушиваться к своему телу и осознавать готовность тела к нагрузкам, самостоятельно регулируя погруженность в асаны.

В начале занятий, чтобы максимально успокоиться, выполняются пранаямы в сочетании с легким покачиванием гамака. Далее следует легкая разминка. Затем – интенсивность нагрузки повышается. Вначале при помощи гамака, стоя на полу, потом, выполняя асаны с фиксацией одной ноги в гамаке. Основная часть занятия проходит полностью в гамаке с балансировкой и нагрузкой различных групп мышц. В детских группах занятия проходят в игре, чтобы не дать соскучиться.

Больше всего восторга вызывают перевернутые асаны. Главное условие – это полностью расслабленное тело, тогда не возникает дискомфорт, головокружение и тошнота. При таком положении тела происходит полная перезагрузка организма.

На последнем этапе тренировки практикуется плавающая шавасана в убаюкивающем гамаке, что способствует максимальному расслаблению. Под равномерные покачивания в гамаке уравновешивается нервная система, и вы легко расслабляетесь. Подобные тренировки по fly yoga в Киеве можно найти в некоторых продвинутых фитнес-клубах.

Fly-йога – достаточно новый вид спорта. Она производит сильное впечатление своей необычностью и освобождающим чувством, пробуждающим веру в себя, свой потенциал. Спорт-клуб Skyfitness предлагает при помощи данной практики в полной мере ощутить контроль над своим телом.

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