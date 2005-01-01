МВФ представив план з порятунку світової економіки

З метою посилення позицій глобальної економіки, що страждає від наслідків пандемії COVID-19, а також для координації зусиль національних урядів, МВФ запропонував глобальну програму заходів економічної політики (Global Policy Agenda).

Документ представила в середу, 15 квітня, під час прес-конференції у Вашингтоні директор-розпорядник Фонду Кристаліна Георгієва, повідомляє Укрінформ.

"Особливі часи вимагають особливих дій, і саме це представлено в нашій глобальній програмі заходів економічної політки", - сказала К.Георгієва.

У цьому контексті вона зазначила, що Фонд виділяє три головні пріоритети.

"Перш за все, це захист життів, що означає фінансування систем охорони здоров'я", - зазначила голова Фонду. Адже без здорового населення неможливо мати здорову економіку. Тому важливо забезпечити поставки медзасобів для всіх, в тому числі для бідних країн, без зайвих експортних обмежень.

"Друге-підтримка засобів до існування. Потрібно, щоб життєво важливі системи забезпечення домогосподарств і бізнесу продовжували існувати в період цих місяців", - підкреслила глава МВФ і уточнила, що це включає роботу кредитно-фінансових інструментів, у тому числі грошових переказів, кредитних гарантій і коригування умов позики.

Третій пріоритет полягає в плановій підготовці до відновлення. "Працюйте з фахівцями у сфері охорони здоров'я, щоб спланувати, коли краще знову все відкрити, але також будьте готові до проведення податково-бюджетного стимулювання, коли настане час, і попит зможе піднятися і допомогти економіці відновитися", - зазначила К.Георгієва.

Однак, за її словами, урядам усіх країн варто подумати над викликами, які прийдуть слідом за подоланням пандемії: "мова йде про збільшення заборгованості, банкрутство, безробіття, зростаючу нерівність. Отже, потрібно вже зараз бути готовими захищатися від цих викликів".

Для цього, за її словами, потрібно подбати про найбільш незахищені верстви населення і найбільш вразливі країни.