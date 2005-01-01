Реальная игра в онлайн на сервисе Betgames live

БетГеймс появилась относительно недавно, возраст ее всего 8 лет, но за это время она успела покорить немалые высоты в мире онлайн-развлечений. Betgames предлагает большой выбор Live-игр с реальными людьми по адресу www.pm-zerkalo.com/betgames/.

Первый свой адрес провайдер зарегистрировал 8 лет назад в столице Литвы. Помощь в этом оказала группа владельцев крупного и среднего бизнеса, имеющих большой опыт деятельности в сфере гемблинга. Здесь же передавались азартные игры Бетгеймс.тв. Затем в прочих странах стали образовываться онлайн-студии. Они стали доступны в Австралии, Эстонии, на Кипре, острове Мэн и в Америке. Клиентская база расширялась, и на сегодняшний день охватывает более 40 государств в мире.

Достоинства Бетгеймс

Провайдер Бетгеймс.тв постоянно развивается и работает над собой и модернизацией собственных сервисов. На сегодняшний день здесь задействованы свыше сотни профессионалов в игровой индустрии, понимающих запросы и нужды современных клиентов. Поэтому все лайв-игры разработаны с учетом требований пользователей и постоянно обновляются с учетом замечаний, пожеланий и комментариев.

Все продукты лицензированы Кюрасао и Англией, имеют сертификаты качества международного образца и доступны для клиентов в круглосуточном режиме без праздников и уикэндов. Это позволяет клиентам наслаждаться игорным процессом и азартом в крови в любое удобное время суток, в какой бы части планеты они ни находились. ПО компании обладает рядом несомненных достоинств:

Простой интерфейс.

Высокая степень защищенности.

Возможность управлять всеми опциями с помощью административной панели.

Онлайн-чат для диалогов с игроками и посредниками в режиме реального времени.

Опция Мульти-тэйбл, позволяющая включение сразу нескольких приложений и легкое переключение между играми.

Возможность использования с мобильных устройств.

Дилеры провайдера подвергаются тщательнейшей проверке, поэтому все игры транслируются в онлайн-студиях на Земле исключительно профессионалами.

Лайв-игры Бетгеймс.тв

В ассортименте провайдера доступны 9 захватывающих внимание игр:

3 вида лотерей – Счастливчик 5, Счастливчик 6, Счастливчик 7.

3 карточные игры, в числе которых и любимый многими покер.

3 вида игр в кости, в том числе «Колесо Фортуны».

Трансляции первых и последних выходят в прямой эфир 12-20 раз в час. Для участия игроки должны сделать ставки до начала каждого турнира. Важно успеть, ведь трансляции начинаются каждые 3-5 минут.

Карточные игры доступны без перерывов и праздников в течение суток, поэтому в любой момент клиенты могут насладиться игровым процессом и ощущением азарта. Адреналин и ожидание приключений – вот что объединяет всех игроков. В карточных играх доступно онлайн-чаты с приятными девушками-дилерами.

Компания стремится к сотрудничеству с лучшими разработчиками программного обеспечения для игорного сайта. Теперь ПО разработчика доступно для подключения без лишних временных и финансовых затрат. Всего за одно подключение клиент получит набор из 9 качественных игр. Для установки не требуется обращения к провайдеру или юристам напрямую. А оплатив всего одну услугу, можно круглосуточно, в любое время дня или ночи следить за игрой, испытывать азарт и делать ставки.