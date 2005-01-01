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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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И Цзин: основы гадания по Книге Перемен
Один из классических примеров богатства и многообразия китайской культуры – Книга Перемен, она же И Цзин. Являясь древнейшим из всех ныне известных способов предсказаний, она по сей день остается актуальной и востребованной. К ее помощи прибегают отнюдь не только жители Поднебесной, но и другие любители утвердиться в принятом решении, или заглянуть в свое будущее с помощью экзотических манипуляций, гаданий, оккультных наук. Даже сегодня эта древнейшая книга есть в каждой китайской семье, и продолжает завоевывать все больше поклонников по всему миру.
Немного истории
Зародившись в третьем веке до нашей эры, к восьмому-седьмому столетию она стала широко распространенным, культовым предметом. Согласно легенде, прототип системы гадания – 8 триграмм, были созданы Фу Си, и только спустя некоторое время трансформировались в гексаграммы, до 64-х увеличилось и их количество.
Дошедший до нас китайский ритуал требует много времени, поэтому существует европейский вариант, подразумевающей наличие упрощенной атрибутики или использование подручных средств.
Как гадать по Книге Перемен
Суть процесса - мысленно сформулировать интересующий вопрос и максимально сконцентрироваться на нем. Ответ заключен в описании одной гексаграммы, на которую указывает гадание. При этом, ради чистоты получаемых результатов, нельзя задавать один и тот же вопрос дважды. Чтобы освоить навыки гадания с использованием И Цзин, следует запомнить несколько простых правил.
Книга предлагает широкую трактовку ситуации и варианты ее развития с учетом возможных действий или обстоятельств. Причем рассматриваются последствия, как действия, так и бездействия.
В итоге вы получите не просто абстрактную фразу, но конкретные рекомендации, которые приведут к максимально благоприятному исходу относительно интересующей вас проблемы. Может показаться, что процесс прост и незамысловат, однако всем известна специфичность всего, что касается древнейших традиций Поднебесной. Поэтому, чтобы в совершенстве освоить гадание по Книге Перемен, следует проштудировать не одно пособие и учебники по этой теме.
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