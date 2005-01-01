За час карантину кількість звернень за допомогою з безробіття зросла в 10 разів

У порівнянні з докарантинним періодом кількість звернень до органів державної служби зайнятості зросла в 10 разів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб прискорити виплату людям допомоги з тимчасового безробіття", - повідомив прем'єр.

Д. Шмигаль нагадав, що уряд спростив процедуру подачі документів до центрів зайнятості. "Тому закликаємо всіх, хто втратив роботу в період карантину, реєструватися і надалі", – додав глава уряду.

Як повідомлялося, за даними Державної служби зайнятості на 13 квітня кількість зареєстрованих безробітних становила 387,5 тис. чол., за тиждень цей показник зріс на 36,2 тис. чол.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 березня прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу".

Згідно з внесеними змінами, на період дії карантину надання статусу безробітного має відбуватися відразу після подачі ним заяви, а Допомога по безробіттю має призначатися з першого дня після реєстрації.

При цьому надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів (комунікація зареєстрованих безробітних та працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно - по телефону, електронній пошті).