Пресотерапія проти целюліту

Целюліт - головний біль для багатьох жінок, незалежно від віку і комплекції. Ця проблема змушує відмовлятися від носіння коротких суконь і спідниць, відкритих купальників на пляжі. Забути про «апельсинової кірки» допоможе пресотерапія. Апаратна методика зарекомендувала себе у всьому світі, ефективна технологія проти целюліту сприяє вирівнюванню шкіри, корекції контурів тіла, зниженню ваги. Всього один сеанс пресотерапії замінить кілька процедур ручного масажу!

Як працює пресотерапія проти целюліту

Пресотерапія являє собою різновид лімфодренажного масажу. Процедура проводиться з використанням спеціального апарату і костюма. Проблемні зони піддаються впливу стисненого повітря. Причому періоди компресії і вакууму чергуються в певному ритмі, в результаті чого досягається масажний ефект. Подібна хвиля імітує рухи рук масажиста, масаж проводиться з усіх боків.

При проведенні процедури проти целюліту пацієнт знаходиться на кушетці. Для впливу використовується костюм, що складається з декількох частин. Цей виріб виконаний з особливого матеріалу, він фіксується на проблемних зонах. Як правило, в багатокамерний костюм входять об'ємні штани, пояс, рукавички. Під час пресомасажу стиснене повітря нагнітається в костюм під тиском, темп чергування вакууму і компресії, сила тиск розраховуються програмою.

Сила тиску змінюється регулярно, зміна режимів відбувається в середньому з інтервалом від 30 секунд до 2-3 хвилин. Сам сеанс пресотерапії займає в середньому 20-40 хвилин. Завдяки використанню апарату відбувається стиснення тканин, посилюється циркуляція крові і лімфи. Методика стимулює метаболізм в клітинах і тканинах, за рахунок чого досягається схуднення, зменшення жирових запасів.

Після процедури необхідно прийняти душ, оскільки пресотерапія підсилює потовиділення. Будь-яких інших маніпуляцій до наступного сеансу більше не потрібно. Можна нанести на тіло антицелюлітний крем або сироватку — на розсуд косметолога.

Користь пресотерапії для схуднення і від целюліту

Пресотерапію часто називають альтернативою антицелюлітного масажу. Однак ця методика має значні переваги. Серед них - відсутність синців, синців після впливу на тіло. Процес позбавлення від "апельсинової кірки" комфортно переноситься, під час сеансу пацієнти не відчувають будь-яких неприємних відчуттів. Навпаки, процедура приносить задоволення, піднімає настрій, допомагає відпочити і позбутися від стресу.

Оцінити ефект від процедур можна буде вже через короткий термін. До основних плюсів вибору цієї методики усунення целюліту варто віднести:

Шкіра розгладжується, стає пружною, поліпшується її колір.

Зменшуються обсяги тіла за рахунок спалювання жирового прошарку.

Виконується профілактика варикозного розширення вен.

Знижується м'язовий тонус, зменшується біль, напруга після фізичних навантажень.

Зникають набряки, виводиться зайва рідина.

Можливо локальне схуднення, точковий вплив на конкретні проблемні ділянки.

Пресотерапія поліпшить стан шкіри при будь-якій вираженості «апельсинової кірки». Її можна використовувати для епідермісу будь-якого типу і в будь-якому віці. При бажанні можна вибрати такий метод боротьби з некрасивими горбками на шкірі тіла для профілактики появи целюліту або тільки для схуднення, щоб при зниженні ваги покриви не втратили еластичність.

Одне відвідування процедури може стати альтернативою інтенсивним тренуванням в спортзалі — сеанс замінить годину активної роботи. А за цілий курс можна "втратити" до 5-7 сантиметрів в обсягах, усунути целюліт повністю або більшою мірою.

Що врахувати при виборі процедур від целюліту

Хоча побачити зміни можна буде вже після одного сеансу пресотерапії https://www.laserhouse.com.ua/presso, для досягнення бажаного результату необхідно пройти курс процедур. Оптимальний варіант - не менше 10-15 відвідувань косметолога. У тиждень можна робити не більше 2-3 сеансів, перерва між ними повинна становити мінімум 2 дні.

Курси доцільно повторювати раз на півроку. Наприклад, при підготовці до літнього сезону і нового року. Але не можна робити ставку тільки на пресотерапію, якщо ваша мета — знищення некрасивих горбків на тілі. Щоб целюліт більше ніколи не з'являвся, необхідно підключити до процедур правильне харчування, заняття спортом. Не варто кидати схуднення на півдорозі, інакше підступна «апельсинова кірка» може повернутися знову.

При виборі пресотерапії проти целюліту необхідно враховувати, що методика підходить не всім. Тому перед початком курсу варто проконсультуватися з лікарем. До основних протипоказань відносять:

Ниркова недостатність.

Запалення, рани на шкірі.

Слабка згортання крові.

Гострі, хронічні інфекції.

Серцево-судинні захворювання.

Цукровий діабет.

Тромбози судин ніг.

Вагітність, період лактації.

Також варто відкласти процедури на період критичних днів. В інших випадках сеанси пресотерапії проти целюліту безпечні. У будь — якому випадку під час впливу на тіло необхідно прислухатися до своїх відчуттів, при будь-яких нездужаннях-перервати сеанс.

При відсутності протипоказань можна поєднувати цей метод усунення целюліту з іншими технологіями. Наприклад, з антицелюлітними обгортаннями, електроміостимуляцією. Пресотерапія рекомендована пацієнтам, які мають протипоказання для використання ручного масажу, ультразвуку або тієї ж електроміостимуляції.

Пресотерапія незамінна для тих, хто веде малорухливий спосіб життя або ж активно худне. Популярна методика допоможе розпрощатися з» апельсиновою кіркою", усуне жирові відкладення на тілі. Зайві кілограми і целюліт будуть зникати без особливих зусиль, а ще сеанси подарують бадьорість і легкість!