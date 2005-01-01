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Натуральные, синтетические материалы для пошива текстильных изделий
Современный текстиль представлен различными видами изделий, создающих уют в помещении и улучшающих быт, внешний декор. Текстиль для отелей и гостиниц играет важную роль, потому что является структурным элементом убранства номеров. Группа компаний «Текстиль Контакт» специализируется на реализации различных видов материалов для текстиля, специальной защитной одежды, постельного белья и других изделий. Просмотреть готовую продукцию можно на сайте Tk.ua, где есть не только готовые изделия из ткани, но и комплектующие.
Материалы для создания защитных костюмов от компании «Текстиль Контакт»
В категории текстиля для одежды представлены натуральные, фланелевые, ситцевые ткани из хлопка, шелка, эластан. Натуральные детские ткани с яркими рисунками позволят создать безопасную одежду для детей с самого раннего возраста. Красивые переливающие атласные материалы из шелка незаменимы в изготовлении женской одежды, а практичные фланелевые и халатные материалы необходимы для домашнего текстиля.
Удобный выбор материалов позволяет найти оптимальный вариант изделия по основным параметрам:
При пошиве штор можно использовать разные материалы, а также приобрести уже готовые изделия, которые есть на сайте компании «Текстиль Контакт». Все шторы изготовлены в Украине и представлены в различных материалах от натурального хлопка, льна до синтетического полиэстера. Практичные однотонные изделия отлично вписываются в практически любой стиль интерьера, а классические шторы с вензелями оптимальны для гостиной или даже отеля, гостиницы.
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