Натуральные, синтетические материалы для пошива текстильных изделий

Современный текстиль представлен различными видами изделий, создающих уют в помещении и улучшающих быт, внешний декор. Текстиль для отелей и гостиниц играет важную роль, потому что является структурным элементом убранства номеров. Группа компаний «Текстиль Контакт» специализируется на реализации различных видов материалов для текстиля, специальной защитной одежды, постельного белья и других изделий. Просмотреть готовую продукцию можно на сайте Tk.ua, где есть не только готовые изделия из ткани, но и комплектующие.

Все виды продукции подразделяются на несколько категорий:

материалы для пошива одежды;

ткани для создания защитных костюмов, средств защиты;

ткани для дома;

фактуры для декора;

синтетические ткани, искусственные меха.

Материалы для создания защитных костюмов от компании «Текстиль Контакт»

В категории текстиля для одежды представлены натуральные, фланелевые, ситцевые ткани из хлопка, шелка, эластан. Натуральные детские ткани с яркими рисунками позволят создать безопасную одежду для детей с самого раннего возраста. Красивые переливающие атласные материалы из шелка незаменимы в изготовлении женской одежды, а практичные фланелевые и халатные материалы необходимы для домашнего текстиля.

Удобный выбор материалов позволяет найти оптимальный вариант изделия по основным параметрам:

типу ткани;

типу рисунка;

тону расцветки;

типу обработки, точному составу, указанному в процентах;

стране изготовления;

параметрам плотности и ширины.

При пошиве штор можно использовать разные материалы, а также приобрести уже готовые изделия, которые есть на сайте компании «Текстиль Контакт». Все шторы изготовлены в Украине и представлены в различных материалах от натурального хлопка, льна до синтетического полиэстера. Практичные однотонные изделия отлично вписываются в практически любой стиль интерьера, а классические шторы с вензелями оптимальны для гостиной или даже отеля, гостиницы.

Среди меховых полотен представлены не только синтетические материалы для пошива игрушек, одеяла, но и натуральные категории из ламы, кролика в черном и белом оттенках. Группа компаний «Текстиль Контакт» является крупнейшим оператором по поставке материалов различного назначения, в том числе для защитных костюмов. В ассортименте представлены материалы и для медицинских комплектов, халатов с оптимальной гигиеничностью. Цветовая палитра тканей спандбод в каталоге представлена не менее 20 оттенками.