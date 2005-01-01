Вибір кольору. Випадковість чи закономірність?

Чи впливає вибір кольору автомобіля на аварійність?

Експерти однієї з провідних страхових компаній визначили найбільш аварійні кольору для машин. Дослідження показало, що найрідше в аварії потрапляють автомобілі оранжевого, жовтого, коричневого та фіолетового кольору. На 20% частіше за інших в аварії потрапляють автомобілі сірого і чорного кольорів. Це пояснюється, тим, що яскраві машини більш помітні на дорозі. Білий колір краще видно на дорозі вночі. А машини сірого і чорного кольорів дуже складно помітити особливо в сутінках.

Фахівці запевняють, що колір машини і характер водія тісно взаємопов'язані між собою. Колір авто визначає манеру водіння її власника. Власники машин чорних і червоних, водять більш агресивно, що автоматично переносить їх у групу учасників руху, найбільш схильних до ДТП. Червоні автомобілі люблять початківці молоді водії. Водії білих, синіх і зелених машини відрізняються більш спокійним стилем водіння, тому їх відносять до групи найменшого ризику.

Кольоротерапія - лікування кольором

У кожного кольору є своя вібраційна хвиля і своя інформація, які розрізняють наші органи зору. Ця особливість спектра використовується в хромотерапії (кольоротерапії). Зародився цей напрям ще в давнину. Люди здавна використовували цілющу силу сонячних променів. Наші предки знали як кольори веселки впливають на організм людини - заспокоюють, лікують або, навпаки, викликають дискомфорт. Цариця Нефертіті використовувала різнокольорові косметичні масла, вважаючи, що червоні та зелені відтінки благотворно позначаться на її красі і здоров'і. Єгипетські лікарі вірили, що фруктовий сік різних кольорів - це джерело енергії Бога Сонця Ра.

Сучасні вчені довели, що колір впливає на ритм серцевих скорочень, частоту дихання, артеріальний тиск. Хромотерапію застосовують при лікуванні багатьох захворюваннях.

Червоний колір в хромотерапії - джерело життєвих сил, має сильну очищуючу дією, допомагає при м'язових спазмах, і суглобових болях.

Помаранчевий колір корисний при порушеннях в діяльності травної системи організму, збуджує апетит, допомагає при хворобах нирок. Помаранчевим кольором лікують тривожні і депресивні стани.

Блакитний колір здатний знизити тиск, допомагає при стресах і безсонні.

Синій - це найбільш сильний болезаспокійливий колір спектра.

Фіолетовий загострює зір і почуття, але пригнічує апетит.

Жовтий зміцнює центральну нервову систему.

Зелений лікує захворювання серця, знімає головний біль, покращує роботу печінки, стабілізує кров'яний тиск і заспокоює нерви. Більш детально про нього можна прочитати в статті Значення зеленого кольору для нашого здоров'я.

Кому сняться кольорові сни?

Колірне сприйняття дійсності відкладається в нашій підсвідомості, яке продовжить діяти і під час сну. З цієї причини емоційні переживання викликають кольорові сни.

Психологи і сомнологи різних країн вже давно ведуть дослідження на тему забарвлення сновидінь:

Білий - говорить про гарний настрій і загальний емоційний тонус організму;

Помаранчевий ознака тривоги, перевтоми;

Золотий говорить про високий ступінь напруги в емоційному, і в фізичному плані;

У кошмарах найчастіше переважають чорний і червоний колір, а в хороших видіннях - зелений, жовтий і блакитний.

Незвичайна мозкова активність ночами властива всім людям. Але тільки у пацієнтів з фобіями і сильними психологічними відхиленнями вона стає причиною кошмарів. Існує думка, що яскраві сновидіння викликають розлади психічного здоров'я, а також депресії на тлі стресу.

Здоровій людині не потрібно турбуватися, навіть якщо звичайні для неї не яскраві сновидіння змінилися барвистими снами. Вченими встановлено, що кожна людина бачить і кольорові, і чорно-білі сновидіння, але запам'ятовує тільки ті, що супроводжуються насиченими фарбами.

Емоційна активність додає барвистого колориту уяві, а перевтома і хронічна втома, навпаки, супроводжуються бляклими мріями, які не відкладаються в пам'яті сплячого.