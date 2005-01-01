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Які послуги будуть діяти в ЦНАП під час карантину

Серед послуг будуть доступні: отримання паспорта і водійських прав, оформлення субсидій, прописки, матеріальної допомоги, і багато іншого.

В Україні 12 березня ввели тритижневий карантин, і ряд інших обмежувальних заходів через пандемію коронавіруса. Відповідну постанову підтримав Кабінет Міністрів 20 березня. Про те, які послуги будуть надавати ЦНАП під час карантину, розповіли в Мінцифрі.

- Оскільки неможливість отримати певні послуги позбавляє громадян можливості реалізовувати свої права і підтримувати належний рівень життя Мінціфра підготувала перелік адміністративних послуг. Інші адмінпослуги надаватимуть з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території, - повідомили у відомстві.

Громадян України з симптомами ГРВІ, грипу та коронавіруса попросили утриматися від відвідування ЦНАП.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП під час карантину:

  • оформлення паспорта громадянина України;
  • вклеювання фотографії в паспорт при досягненні 25 або 45 років
  • комплексна послуга е-Малятко для батьків новонароджених;
  • видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;
  • узгодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних вантажів;
  • реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать установам охорони здоров'я або у зв'язку з втратою техпаспорта;
  • видача водійських посвідчень замість втраченого або викраденого;
  • державна реєстрація народження фізичної особи та її походження;
  • державна реєстрація смерті;
  • субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;
  • оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;
  • оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;
  • оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";
  • оформлення допомоги по вагітності та пологах тим, хто не застрахований в системі державного соціального страхування;
  • оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, або одиноким матерям;
  • реєстрація або зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію;
  • оформлення дозволу на порушення об'єктів благоустрою.
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