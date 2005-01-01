Які послуги будуть діяти в ЦНАП під час карантину

Серед послуг будуть доступні: отримання паспорта і водійських прав, оформлення субсидій, прописки, матеріальної допомоги, і багато іншого.

В Україні 12 березня ввели тритижневий карантин, і ряд інших обмежувальних заходів через пандемію коронавіруса. Відповідну постанову підтримав Кабінет Міністрів 20 березня. Про те, які послуги будуть надавати ЦНАП під час карантину, розповіли в Мінцифрі.

- Оскільки неможливість отримати певні послуги позбавляє громадян можливості реалізовувати свої права і підтримувати належний рівень життя Мінціфра підготувала перелік адміністративних послуг. Інші адмінпослуги надаватимуть з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території, - повідомили у відомстві.

Громадян України з симптомами ГРВІ, грипу та коронавіруса попросили утриматися від відвідування ЦНАП.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП під час карантину: