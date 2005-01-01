Народные рецепты в лечении различных заболеваний

Народная медицина поистине славится чудотворными рецептами, способными поставить больного на ноги за кратчайшие сроки, предотвратив развитие недуга. Различные настои, лечебные мази, отвары и напитки передавались из поколения в поколение, как ценный дар для лечения распространенных болезней.

Стоит помнить, что лекарство можно легко приготовить из продуктов повседневного применения. Некоторые рецепты особенно полюбились сторонникам нетрадиционной медицины.

Примеры рецептов народной медицины

Например, для избавления от затяжного грудного кашля необходимо отварить пару очищенных луковиц в 1 литре воды, с добавлением стакана сахара. Варится такой сироп полтора часа, полученную карамель пить в течение дня по одной столовой ложке.

Так же репчатый лук лучший помощник в лечении авитаминоза. Нарезанный лук, мед и белое вино выдерживается в темном прохладном месте двое суток. Процеженное вино необходимо принимать 2 - 3 раза в неделю.

При сильных отеках необходимо заваривать высушенный брусничный лист, принимать 2 – 3 раза в день. Так же при борьбе с водянкой хорошо помогает питье кипяченой воды, в которой предварительно было замочено пшено на 1 - 2 часа.

Для купирования болей в спине нужно смешать пол стакана водки, 2 ложки меда,2 ложки давленой редьки и щепотку соли. Полученную смесь втираем в область спины.

От судорог конечностей спасет сок лайма. Его необходимо втирать ежедневно на протяжении недели.

Для снижения давления берем по ложке измельченного тмина, валерианы, укропа, боярышника. Завариваем сбор литром кипятка, полученный чай пьем 2 раза в день после приема пищи.

В лечении дерматита поможет комплекс льняного, оливкового, кокосового и облепихового масел. Полученную смесь можно добавлять в обычный крем для лица и тела.

Капуста, первый помощник в борьбе с болезнями желудка и пищевода. Ежедневный прием свежевыжатого сока капусты лечит язву и гастрит.

При ожогах, обморожениях и обветриваниях отлично помогает сок или кашица тертой капусты, картофеля. Так же полученную кашицу картофеля можно прикладывать на участки тела, пораженные псориазом, экземой, сыпью и розовым лишаем.

Для устранения бессонницы хорошо поможет отвар из хмельных шишек и измельченной валерианы. Такой чай пьется по необходимости за час перед сном. Крепкий и здоровый сон вернется, если натирать виски кашицей из чеснока, растительного масла и ложки измельченных бобов.

Не стоит пренебрегать знаниями наших предков, а уж тем более дарами природы. Стоит помнить, что в отсутствии лекарств или невозможности их приобретения по завышенным ценам всегда можно сделать целебный рецепт самому. Но когда есть проверенные надежны препараты, которые проверены и одобрены профессиналами - лучше пользоваться ими. Найти их по приемлемым ценам можно, к примеру, в магазине potencyapteka.com Будьте здоровы!