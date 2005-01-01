Великдень 2020: прикмети і забобони

Церковні традиції на Великдень

Католики святкуватимуть Великдень 12 квітня, православні - 19-го. У цей день не можна сумувати, ходити похмурим і лаятися з ближніми. Але важливо пам'ятати, що Великдень - це не 24 години, а цілих 40 днів. Особливим вважається перший святковий тиждень. Протягом нього треба радіти, ходити в гості і запрошувати до себе, пригощати смакотою. Втім, в цьому році оголошений карантин, так що з гостями не вийде.

Однією з найголовніших традицій свята є вітання. Що ж говорять на Великдень при зустрічі? Вважається, що молодший із співрозмовників повинен сказати "Христос Воскрес!", А старший відповісти "Воістину Воскрес!".

Великдень: прикмети погоди

Йде дощ на Великдень - вся весна буде дощова.

Похмуро в цей день, але дощу не було - чекає холодне літо.

Злива - до хорошого росту трав, тому вдасться запасти багато сіна, а й з бур'янами чекаємо багато проблем.

Якщо за день до Пасхи або під час неї гримить грім і блискавка, то осінь буде пізньою і теплою.

За тиждень до Великодня не було грози - осінь буде дощовою і холодною.

До Великодня сніг розтанув - до хорошого урожаю. А якщо під час свята пішов - то рік буде вдалий в усьому.

Мороз - літо буде довгим і теплим. А якщо холод буде і на наступний день, то літо буде посушливим.

Якщо вночі перед Великоднем небо ясне і зоряне - до швидких заморозків.

Якщо така ж погода у вівторок після свята - літо чекає дощове і врожайне.

Хмарно в цей день - літо буде прохолодним.

Якщо ж великодній день ясний і сонячний - то і літо буде теплим і щедрим на дари.

Великдень: народні прикмети

Брати гроші треба лівою рукою, а віддавати - правою.

Не можна чіпати купюри брудними руками.

Брати гроші в борг або давати під час Страсного тижня - погана прикмета. Можна збідніти.

Чим щедріше великодній стіл, тим більше удачі і багатства буде в будинку.

Скатертина повинна бути найдорожча, тільки нова і білосніжна.

Під час прибирання перед Великоднем мити і чистити всі предмети потрібно за годинниковою стрілкою, а кімнату прибирати від кутів до центру. Тоді весь рік будуть гроші водитися.

Під час свята сміття з дому виносити не можна, інакше можна так всі гроші "винести".

Якщо на Великдень прокинутися на світанку, то весь рік будуть чекати удача і достаток.

Благословення буде супроводжувати тих, хто після пасхального богослужіння пожертвує гроші і пригостить пасками і їжею жебраків.

Незаміжній дівчині, яка хоче зустріти коханого, під час великодньої служби треба кілька разів повторити про себе "Воскресіння Христове, подаруй нареченого холостого".

Під час застілля знайти в їжі комаху - скоро надійде пропозиція руки і серця.

Почути спів зозулі - до вдалого заміжжя. Якщо ж чутно тільки каркання ворон - чекає розставання з коханою.

Якщо дівчина проспить святкове богослужіння вранці, то її чекає нещасливе заміжжя.

Щоб шлюб був міцним і довгим, дівчина повинна спробувати 12 різних пасок від різних господинь.

Зіграти весілля на Червону гірку - до щасливого подружнього життя.

У незаміжньої дівчини брова засвербіла - скоро буде заміжжя.

Ліктем вдаритися на Великдень - улюблений згадав.

Губи сверблять - це до поцілунків.

На Великдень можна змити з себе хвороби, вмиваючись водою з річки або колодязя.

Щоб дитина була здоровою весь рік, треба поставити в його кімнаті гілочки верби.

На Страсному тижні дозволено всім дзвонити в дзвони, хто подзвонить - здоровим весь рік буде.

Щоб людина була здоровою і її не брав пристріт весь рік, треба покатати по його обличчю крашанку.

Жінка, яка хоче завагітніти, обов'язково повинна стикнутися писанкою з дитиною і вимовити "Христос Воскрес".

Можна також взяти освячене в церкві яблуко і з'їсти його, загадавши перед цим заповітне бажання.