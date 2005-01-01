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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Великдень 2020: прикмети і забобони
Церковні традиції на Великдень
Католики святкуватимуть Великдень 12 квітня, православні - 19-го. У цей день не можна сумувати, ходити похмурим і лаятися з ближніми. Але важливо пам'ятати, що Великдень - це не 24 години, а цілих 40 днів. Особливим вважається перший святковий тиждень. Протягом нього треба радіти, ходити в гості і запрошувати до себе, пригощати смакотою. Втім, в цьому році оголошений карантин, так що з гостями не вийде.
Однією з найголовніших традицій свята є вітання. Що ж говорять на Великдень при зустрічі? Вважається, що молодший із співрозмовників повинен сказати "Христос Воскрес!", А старший відповісти "Воістину Воскрес!".
Великдень: прикмети погоди
Йде дощ на Великдень - вся весна буде дощова.
Похмуро в цей день, але дощу не було - чекає холодне літо.
Злива - до хорошого росту трав, тому вдасться запасти багато сіна, а й з бур'янами чекаємо багато проблем.
Якщо за день до Пасхи або під час неї гримить грім і блискавка, то осінь буде пізньою і теплою.
За тиждень до Великодня не було грози - осінь буде дощовою і холодною.
До Великодня сніг розтанув - до хорошого урожаю. А якщо під час свята пішов - то рік буде вдалий в усьому.
Мороз - літо буде довгим і теплим. А якщо холод буде і на наступний день, то літо буде посушливим.
Якщо вночі перед Великоднем небо ясне і зоряне - до швидких заморозків.
Якщо така ж погода у вівторок після свята - літо чекає дощове і врожайне.
Хмарно в цей день - літо буде прохолодним.
Якщо ж великодній день ясний і сонячний - то і літо буде теплим і щедрим на дари.
Великдень: народні прикмети
Брати гроші треба лівою рукою, а віддавати - правою.
Не можна чіпати купюри брудними руками.
Брати гроші в борг або давати під час Страсного тижня - погана прикмета. Можна збідніти.
Чим щедріше великодній стіл, тим більше удачі і багатства буде в будинку.
Скатертина повинна бути найдорожча, тільки нова і білосніжна.
Під час прибирання перед Великоднем мити і чистити всі предмети потрібно за годинниковою стрілкою, а кімнату прибирати від кутів до центру. Тоді весь рік будуть гроші водитися.
Під час свята сміття з дому виносити не можна, інакше можна так всі гроші "винести".
Якщо на Великдень прокинутися на світанку, то весь рік будуть чекати удача і достаток.
Благословення буде супроводжувати тих, хто після пасхального богослужіння пожертвує гроші і пригостить пасками і їжею жебраків.
Незаміжній дівчині, яка хоче зустріти коханого, під час великодньої служби треба кілька разів повторити про себе "Воскресіння Христове, подаруй нареченого холостого".
Під час застілля знайти в їжі комаху - скоро надійде пропозиція руки і серця.
Почути спів зозулі - до вдалого заміжжя. Якщо ж чутно тільки каркання ворон - чекає розставання з коханою.
Якщо дівчина проспить святкове богослужіння вранці, то її чекає нещасливе заміжжя.
Щоб шлюб був міцним і довгим, дівчина повинна спробувати 12 різних пасок від різних господинь.
Зіграти весілля на Червону гірку - до щасливого подружнього життя.
У незаміжньої дівчини брова засвербіла - скоро буде заміжжя.
Ліктем вдаритися на Великдень - улюблений згадав.
Губи сверблять - це до поцілунків.
На Великдень можна змити з себе хвороби, вмиваючись водою з річки або колодязя.
Щоб дитина була здоровою весь рік, треба поставити в його кімнаті гілочки верби.
На Страсному тижні дозволено всім дзвонити в дзвони, хто подзвонить - здоровим весь рік буде.
Щоб людина була здоровою і її не брав пристріт весь рік, треба покатати по його обличчю крашанку.
Жінка, яка хоче завагітніти, обов'язково повинна стикнутися писанкою з дитиною і вимовити "Христос Воскрес".
Можна також взяти освячене в церкві яблуко і з'їсти його, загадавши перед цим заповітне бажання.
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