Здоровое питание - залог красоты и долголетия

Каждый человек хочет быть здоровым, сильным и привлекательным. Женщины "купаются" в уходовых средствах, а мужчины берут абонементы в спорт-зал. Тем не менее, люди забывают, что красота и здоровье начинаются изнутри. И если наполнять свой организм нездоровыми продуктами питания, со временем он ослабнет и перестанет поддерживать энергию. Всё живое зависит от природы! Мир даёт человеку все необходимые элементы для поддержания здоровья, но в погоне за суетливым ритмом жизни человечество адаптировало еду "под массы". Использование синтетических веществ и пищевых добавок ускорило производство, но стало укорачивать жизни людей. Поэтому желающим долголетия стоит задуматься о замене, скажем, привычной пастилы на органическую, такую как пастила из специализированного эко-магазина.

Особенности органической еды

Органическая пища - это продукты сельскохозяйственной и пищевой промышленности, созданные без использования искусственных компонентов. Особенности эко-продуктов:

В основе таких продуктов лежат экологически чистые составляющие, выращенные без использования вредных технологий.

При выращивании растений для органических продуктов используют натуральные удобрения.

Не содержат красителей, синтетических пестицидов и других искусственных веществ.

В них отсутствуют ГМО.

Отсутствие вредных веществ в составе органических продуктов напрямую говорит об их невероятной пользе для человеческого организма. И это не значит, что без ароматизаторов еда становится безвкусной. Напротив, она обладает особыми вкусовыми качествами. В настоящее время органика набирает популярность, что связано с созданием специализированных магазинов, богатых выбором эко-продукции.

В чём польза эко-продуктов

Нет сомнения, что органические продукты в силу натурального происхождения полезны для здоровья. Но в чём преимущества органической пищи от привычных нам продуктов, переполняющих полки супермаркетов.

Безопасность употребления

Отсутствие искусственных компонентов исключает угрозу заболеваний. Научно доказано, что вредные пестициды, используемые в традиционном производстве - это слабые яды, постепенно отравляющие организм человека.

Питательность

Исследования показали, что в органических продуктах содержится гораздо больше питательных веществ, чем в неорганических, что способствует укреплению здоровья и долголетию. Традиционные продукты отнюдь не богаты наличием витаминов и минералов.

Поддержание стройности

Органика приводит в порядок пищеварительную систему, тогда как химические элементы имеют свойство откладываться в жировых тканях.

Первозданный вкус

Так как в производстве органической еды исключено содержание химикатов, она не теряет свой первоначальный вкус.

Сохранение экологии

Создание органической еды исключает использование вредных технологий, негативно отражающихся на состоянии окружающей среды. Таким образом, потребитель органики не только укрепляет свое здоровье, но и отчасти способствует сохранению экологии.

Если человек придерживается здорового питания, тело и сама природа благодарят его на протяжении многих лет!