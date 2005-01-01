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Игровые автоматы на деньги в казино Украины
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Основные типы игровых автоматов
Известно, что самый первый "однорукий бандит" был разработан в конце XIX века. Он являл собой достаточно простое устройство с тремя барабанами и 5 символами на них. Современные автоматы не просто "перебрались" в онлайн пространство, но и обзавелись улучшенными возможностями.
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