Вчені підтвердили важливу еволюційну теорію Дарвіна

У своїй фундаментальній праці "Походження видів шляхом природного відбору", який побачив світ в 1859 році, Чарльз Дарвін висунув ряд сміливих на ті часи ідей про природу еволюції.

У тому числі він припустив, що "види більших пологів у кожній країні варіюють частіше, ніж види менших пологів" (іншими словами, чим більше видів налічує рід, тим більше буде підвидів в межах цих видів).

Тепер, через майже 140 років після смерті натураліста, цю його ідею підтвердили дослідники з Кембриджського університету.

Нагадаємо, що терміном "вид" в біології позначається група тварин, які мають загальні фізіологічні, поведінкові та інші ознаки, можуть вільно схрещуватися між собою, закономірно поширені в межах певного ареалу і подібним чином змінюються під впливом зовнішніх факторів.

Підвиди (Дарвін називав їх "різновидами") - це популяції, які відрізняються один від одного тими чи іншими рисами і / або ареалами, але недостатньо сильно, щоб вважати їх різними видами.

У північних жирафів, наприклад, є кілька підвидів, а у рудих лисиць їх 45. Тим часом наш вид, Homo sapiens, на думку більшості експертів, підвидів не має.

Щоб перевірити гіпотезу Дарвіна, дослідники проаналізували величезну базу даних по класифікації ссавців - відомості, зібрані за сотні років з усього світу.

Автори розрахували кількість видів на рід і кількість підвидів на вигляд для різних груп тварин, визначили "вік" різних видів і підвидів і оцінили, наскільки тісно вони пов'язані між собою.

В результаті вчені підтвердили ідею Дарвіна про те, що диверсифікація (зростання різноманітності) між видами і між підвидами пов'язана: чим більше той чи інший рід містить видів, тим більше підвидів налічують останні.

Більш того, виявилося, що підвиди формуються, диверсифікуються і збільшують чисельність по-різному в залежності від місця існування. І ці тенденції, в свою чергу, впливають на ймовірність того, що той чи інший підвид в кінцевому підсумку стане окремим видом.

Отримані результати показують, що кореляція між видовою та підвидовою різноманітністю найбільш помітна у несухопутних ссавців - тих, які мешкають в океані або проводять багато часу в повітрі. Таким тваринам природні бар'єри (гори, наприклад) не заважають освоювати нові ареали.

Логічне запитання, яким задалися вчені, полягає в тому, чи можна розглядати підвид як "зачаток" нового виду.

Відповідь була позитивною, - каже провідний автор роботи Лаура ван Гольштейн (Laura van Holstein). - Але еволюція не визначається одними і тими ж факторами у всіх групах, і ми вперше дізналися чому, оскільки розглянули зв'язок між різноманітністю видів і різноманітністю підвидів".

На думку фахівців, нові дані важливі для збереження біорізноманіття на планеті, адже сьогодні безліч тварин знаходиться під загрозою вимирання через зміни навколишнього середовища. Іншими словами, наші дії впливають на майбутню еволюційну динаміку.

При складанні моделей можна буде використовувати наші результати, щоб спрогнозувати, як людська діяльність впливає на еволюцію в майбутньому, змінивши середовище проживання [тих чи інших] видів, - вважає ван Гольштейн. - Вплив на тварин буде варіюватися в залежності від того, як це впливає на їх здатність до пересування на далекі відстані ".

Стаття за підсумками цієї роботи опублікована в журналі Proceedings of the Royal Society B.