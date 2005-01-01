Особенности автомобиля Шевроле Авео

Любому транспортному средству, не зависимо от марки и модели, необходим постоянный тщательный уход, прохождение своевременного технического осмотра, смена масел и расходников. Это избавит от неприятных сюрпризов на дороге, не запланированного вложения крупных денежных средств.

Чтобы избежать лишних трат на ремонт Шевроле Авео, необходимо знать особенности своего железного друга. Сегодня речь пойдёт о слабых местах Шевроле Авео - одной из наиболее популярной среди автовладельцев машины.

Справка: Модель оптимальная по оснащению и стоимости. Для внутреннего рынка седан комплектуется 1.5 литровым 115 мощным двигателем, 5-ти ступенчатой механикой или 6-ти ступенчатым «автоматом», до сотни разгон за 12.5 сек., ограничение скорости 160 км/ч, расход топлива в городе 9 литров на механике, 10 на автомате. Средняя цена на рынке – порядка 430 тыс. грн.

Узлы и агрегаты

Сам Двигатель нельзя отнести к слабым местам. Как показывает практика, автомобили могут пробежать до 350 км без капитального ремонта. Линейка двигателей 4 поколения, с точки зрения надёжности, находится на высоком уровне. Единственное, что отметили владельцы данной модели – довольно высокий расход топлива. Однако, слабыми в них является датчик давления масла, гофра воздушного фильтра и прокладки. Всё это стоит «копейки», меняется быстро, но может доставить несколько неприятных моментов.

Ходовая. Автомобиль имеет малый клиренс, жёсткую подвеску с малым ходом амортизаторов. Этим обеспечивается хорошая управляемость и устойчивость, но ощущаются все неровности дороги. За счёт «одной из бед» становятся расходниками: подшипник ступицы, амортизаторы, втулки стабилизатора. Как правило, до 60 тыс. км что-то требует замены.

Все владельцы отмечают слабую шумоизоляцию салона. Со временем появляются посторонние шумы и скрипы. Нет ничего страшного, устраняется небольшим вложением денег.

Коробка передач. Довольно стойкая. Много зависит от «подчерка» водителя и манеры езды. По статистике, при городской эксплуатации, сцепление и выжимной подшипник потребует замены через 100 000 км.

Электрика. На 60-100 000 случается окисление контакта фар, выгорание моторчика корректора. В целом, серьезных замечаний нет.

Тормозная система. Очень распространенная неисправность – на заводе ставятся направляющие меньшего диаметра, поэтому со временем начинают грохотать тормозные суппорты. Лечится доработкой, устраняется по гарантии.

Кузов. Даже через десять лет эксплуатации качество лакокрасочного покрытия остается на уровне, без следов коррозии.

Автомобиль стоит того, чтобы на него обратили внимание – он обладает достаточным комфортом, надёжностью за небольшие деньги. Т.к. его собирают в России, Украине и Европе, «больные места» могут отличаться.

Техническое обслуживание

Основным техническим документом на машину является инструкция по эксплуатации. Так как у каждой модели имеются свои особенности, без неё сложно обойтись во время ремонта, при плановом СТО. В ней содержится примерный перечень работ, которые необходимо выполнить при ТО. Примерный, потому что износ самой машины и её агрегатов может сильно отличаться из-за дорожного покрытия, манеры езды, качества топлива и т.д. К сожалению, чаще всего у машин с пробегом она отсутствует.

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