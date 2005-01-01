МОН: продовження карантину зрушить дати ЗНО та вступну кампанію-2020

Пробне тестування, яке перенесли через карантин з березня на квітень, потрібно переносити знову.

Пробне ЗНО, яке перенесли через карантин з березня на квітень, знову перенесуть. Також можуть змінитися терміни вступної кампанії-2020. Нові дати для проведення тестування МОН потрібно назвати через введення в Україні режиму надзвичайної ситуації і продовження обмежувальних заходів.

- Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжений на 21 день - до 24 квітня включно. Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні. Таким чином, всі навчальні заклади незалежно від форми власності та сфери управління повинні продовжити карантинні заходи до відповідного терміну. Також передбачаються зміни в проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Детальна інформація про це буде оприлюднена на сайті МОН завтра, - пообіцяли в прес-службі міністерства.

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний зазначив, що не тільки ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Карантин в цілому змінить терміни проведення вступної кампанії.

- Зараз ми маємо кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюся, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймингом, - сказав він.

Пробне ЗНО з української мови та літератури мало відбутися 21 березня (перенесли на 4 квітня). Тестування з інших предметів замість 28 березня мало відбутися 11 квітня.