Об кого спіткнулася економіка: основні претензії Зеленського до уряду Гончарука.

Президент Володимир Зеленський на цьому тижні отримав новий політичний досвід - звільнив свого першого прем'єра. Під час промови в парламенті глава держави примудрився одночасно хвалити і лаяти уряд Гончарука. Мовляв, наміри були хороші, але виконавці не впоралися. У простого народу від цієї ситуації теж складається двояке враження - з одного боку, уряд собі виписував премії за хорошу роботу, а президент звільняє їх за незадовільні результати. Може, потрібно змусити премії повернути?

Падіння зростання економіки

Коли Володимир Зеленський і партія "Слуга Народу" отримали всю повноту влади, економіка України перебувала в непоганому стані. За підсумками третього кварталу ВВП виріс на 4,2%. Правда, вже в четвертому, коли працював уряд Олексія Гончарука, зростання сповільнилося до 1,5%.

- Є враження, що економіка брала розгін, але спіткнулася - заявив Зеленський в парламенті. - Через два місяці після Нового року невиконання держбюджету майже 16 млрд гривень. 13 з них - це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда не зникла.

Більшість експертів називають головною помилкою уряду Гончарука занадто сильне зміцнення гривні, яке відбулося на тлі залучення іноземних інвесторів в українські облігації внутрішньої позики. Тобто, приплив валюти тиснув на курс і робив продукцію українських експортерів неконкурентоспроможною. Проблеми з недобором на митниці, в тому числі, виникли з тієї ж причини.

- Уряд мав або закладати в бюджет програму випереджального зростання, розробляти промислову політику і на її основі - інвестиційну стратегію, або скорочувати номінальне значення бюджету, - пояснює економіст Олексій Кущ. - Як варіант, при збереженні номінальних показників - розширювати дефіцит бюджету. Або спільно з НБУ проводити плавну девальвацію гривні на рівень інфляції. Або переглядати стратегію повернення суверенних боргів. Але уряд зовсім нічого не зробив, а просто клонував бюджет 2019 року.

За його словами, розрахунок був на те, що бюджетну дірку вдасться заткнути за допомогою приватизації, а також припливом коштів після відкриття ринку землі. А ще в ролі рятівника повинна була виступити все та ж продаж ОВДП нерезидентам.

- Прямо як у казці про Хлопчиша-Кибальчиша - "нам би день простояти та ніч протриматися", - продовжує Олексій Кущ. - Але коронавірус, який вдарив по світовій економіці, знизив активність інвесторів і їх інтерес до українських паперів.

- Брак професійних комунікацій, відсутність очікуваних результатів, певні труднощі у виконанні бюджету, слабка підготовленість до зовнішніх шоків, - описує своє враження від економічної політики Кабміну Гончарука Віталій Шапран. - Все це було і в дев'яності, і в минулому уряді, хоча і по-різному виявлялося.

Відстрочка індексації пенсій

Прямим наслідком бюджетного дефіциту стало рішення уряду відстрочити перерахунок пенсій. На це теж звернув увагу Зеленський.

- Реальний план щодо підвищення пенсій, на жаль, відсутній, - заявив президент. - Велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тис. гривень. Індексація пенсій не проведена.

Крім того, президент зазначив, що Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка проїдає 5 млрд гривень.

- Програма підвищення пенсій для людей 80 років поки що не реалізована, ми стільки за це боремося, - додав Зеленський.

Експерти в один голос говорять, що перенесення індексації на вересень сталося через недоотримання бюджетом коштів. А такий нехитрий маневр заощадить бюджету 13 млрд грн. Також кожен місяць відстрочки введення доплат пенсіонерам старше вісімдесяти років - це ще близько 700 мільйонів гривень. Відклавши це нововведення, уряд Гончарука "заощадив" близько 17-18 мільярдів гривень, яких просто немає в бюджеті.

Подвійні платіжки за газ

Так само Зеленський розкритикував уряд за плутанину з платіжками. Правда, в цьому питанні його більше хвилювало, що незважаючи на зниження вартості газу та опалення люди все одно були незадоволені, а це не додавало популярності влади.

- Уряд провалив роз'яснювальну роботу, - заявив Зеленський. - Це найважливіше - роз'яснювальна кампанія, комунікація та робота з місцевою владою. Для того, щоб люди у всіх регіонах відчули на собі зменшення платіжки за тепло.

За словами Зеленського, платіжки у деяких громадян дійсно зменшилися, але через плутанину з нарахуваннями люди цього не відчули.

- Ми знизили ціну на газ, - заявив президент. - Сьогодні ціна на 35% нижче, ніж в минулому році, і найнижча за останні чотири роки. Але люди заплуталися через хаос з платіжками в січні і лютому. Десь вони стали менше, десь немає. Кому-то нарахували абонплату за доставку газу наперед, десь порахували тим, хто взагалі газом не користується.

Насправді великої заслуги в зменшенні суми в платіжках з боку уряду або президента немає: через аномально теплу зиму ціни на газ в Європі різко знизилися. Тисяча кубометрів палива на європейських біржах коштує менше 100 доларів. Це призвело до падіння цін на газ в Україні, що в свою чергу призвело до зниження тарифу на опалення.

Що стосується двох платіжок за газ, то, за словами енергетичного експерта Дмитра Марунича, поділ рахунків було передбачено як українським законодавством, так і нашими зобов'язаннями перед європейськими партнерами в рамках реформування газового сектора.

Зарплати в наглядових радах

Чого не відняти у Володимира Зеленського, так це вміння сподобатися простому народу. Ще одна тема, якої він спробував підняти собі рейтинг під час виступу в парламенті - це високі зарплати в наглядових радах держкомпаній. Причому, він турбується не про економію бюджетних коштів, а про те, що простий українець заздрить високим зарплатам "спостерігачів". За словами Зеленського, сьогодні спостерігати в Україні стало вигідніше, ніж працювати. Зарплати членам спостережних рад державних компаній повинні бути знижені, це питання соціальної справедливості.

- Є питання до зарплат і премій членів багатьох спостережних рад, - заявив Зеленський. - Ми розуміємо, що є закони ринку, ми не пропонуємо популістично платити мінімалку, але вибачте, коли понад 10 мільйонів громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи в наглядових радах, від сили два або три рази прилітають в Україну. Сьогодні, фактично, спостерігати в Україні стало вигідніше, ніж працювати. При всій повазі до міжнародних партнерів, громадяни нашої країни в наглядових радах наших підприємств відчувають себе національною меншиною. Ми не ставимо під сумнів прозорість або ефективність роботи іноземців, їх внесок в боротьбу з корупцією. Це тільки питання справедливості.

При цьому уряд Гончарука ніби як і знижував ці космічні зарплати, але так, що витрати на "спостерігачів" тільки зросли.

За словами екс-міністра ЖКГ, а зараз нардепа Олексія Кучеренка, уряд Гончарука 5 лютого 2020 прийняв постанову №141, якою, нібито виконуючи доручення президента, зменшив заробітні плати для членів наглядових рад державних підприємств.

- Анекдотичність цієї постанови полягає в тому, що, зменшуючи вдвічі заробітні плати членам спостережних рад великих підприємств з чистим доходом понад 30 млрд грн, для всіх інших наглядових рад державних підприємств (з чистим доходом менше 30 млрд грн) такі заробітні плати зростають майже вдвічі, - каже Кучеренко. - Це призвело до того, що зарплати членів наглядових рад виросли на 321 млн грн.

Загалом, все у Кабміну Гончарука було не слава богу. Як то кажуть, хотіли як краще, а вийшло, як завжди.