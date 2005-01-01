Виявлена перша планета поза площиною Галактики

Майже всі зірки і всі раніше відкриті планети знаходяться в тонкому диску Чумацького Шляху. Тепер же астрономи знайшли першу екзопланету за його межами, і вона виявилася дуже незвичайною.

Досягнення описано в науковій статті, прийнятій до публікації в видання Astronomical Journal. Поки ж можна ознайомитися з її препринтом.

Чумацький Шлях має складну структуру. Він схожий на млинець (плоску складову), занурений в круглий міхур (сферичну складову).

"Блін", в свою чергу, має два шари. Внутрішній шар - це тонкий диск. Його товщина становить близько тисячі світлових років. Саме тут міститься велика частина зірок, включаючи Сонце, і майже весь міжзоряний газ. Зовнішній шар - це товстий диск товщиною в кілька тисяч світлових років. Крім того, в центрі Галактики є щільна сфера із зірок і газу (балдж), яка виходить за межі тонкого, але не товстого диска.

Людству на сьогоднішній день відомо більше 4000 планет. Всі вони лежать в тонкому диску, що не дивно. По-перше, саме там знаходиться велика частина зірок. По-друге, світила товстого диска, як правило, містять дуже мало елементів, важчих за гелій в порівнянні з Сонцем. Згідно сучасним теоріям, у таких зірок світила виникають рідко. Нарешті, світила за межами тонкого диска просто знаходяться надто далеко від Землі, і шукати у них екзопланети - непросте завдання для сучасних телескопів.

І ось орбітальна обсерваторія TESS допомогла астрономам зробити довгоочікуване відкриття. У зірки LHS 1815 була виявлена планета. Дані про відстань до зірки і її швидкості, отримані космічним телескопом Gaia, показують, що це світило знаходиться в товстому диску. Його орбіта навколо центру Галактики перетинає тонкий диск, тобто небесне тіло періодично пірнає в нього, щоб виринути з іншого боку. Зараз LHS 1815 знаходиться невисоко над площиною Галактики, всього в 97 світлових роках від Землі. Але в своєму орбітальному русі зірка час від часу віддаляється від цієї площини на 5870 світлових років.

Згідно з правилами, виявлену екзопланету позначили LHS 1815b. Дослідники вже підтвердили відкриття за допомогою інших телескопів, заодно уточнивши параметри "найди".

Виявилося, що LHS 1815 надзвичайно близька до Землі за розмірами: її радіус становить 1,088 ± 0,064 земного. Разом з тим вона в 4,2 ± 1,5 рази масивніше земної кулі, і це дуже дивно.

Навіть виходячи з нижньої оцінки для маси і верхньої для радіуса, середня щільність планети виходить рівно 10 грамам на кубічний сантиметр. З середніх же оцінок маємо 18 грамів на кубічний сантиметр. Це більш ніж удвічі перевищує щільність заліза (8 грамів на кубічний сантиметр) і близько до щільності урану (19 грамів на кубічний сантиметр). Іншими словами, LHS 1815b складається з якоїсь надзвичайно щільної речовини.

Планета знаходиться так близько до свого сонця, що "рік" на ній триває всього троє земних діб. Незважаючи на те, що LHS 1815 - маленький і тьмяний червоний карлик, така близькість зі світилом навряд чи залишає цьому світу шанси на населеність.

Але навіть якщо там немає братів по розуму, планета, виявлена в товстому диску, - справжній подарунок для вчених. Поки вона знаходиться так близько до Землі, астрономи можуть вивчити її. Можливо, це допоможе розгадати загадку її надзвичайною щільністю і з'ясувати, чим ще ця "мешканка околиць" відрізняється від звичних дослідникам планет.