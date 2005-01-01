Курсы по изучению польского языка

Польский язык находится на третьем месте по числу носителей в славянской группе индоевропейской семьи, и первое - в западнославянской подгруппе. Как показывает статистика, интерес к изучению польского языка у жителей Украины довольно высок. В большей степени это касается путешественников, которым очень понравилась старинная польская культура и великолепная природа. Да и польский народ с удовольствием изучает русский и украинский язык.

Но польский язык открывает не только большие возможности для туризма, но и многие шедевры польской литературы без перевода. Ведь невозможно перевести текст также красиво и лаконично, как задумывал произведение автор на родном для него языке. То же самое касается и кинематографа. Фильмы в оригинале всегда намного интереснее, чем переведённые аналоги.

Польский, русский и украинский языки относятся к славянской группе, что облегчает возможность изучения польского языка.

Где изучать польский язык?

На данном этапе у многих читателей этой статьи может возникнуть вопрос – где же изучать польский язык? Ответ на него очень важен. Ведь выбор неправильного места может полностью отбить желание изучать новый язык. Подача материала, цены, профессионализм преподавателей – важные критерии при выборе. Следует указать в этой статье один проверенный сервис https://www.pl-klub.com/ с курсами польского языка. Преподаватели курсов занимаются обучением польскому языку не один год и являются экспертами в этом деле. Здесь помогут выучить польский язык качественно и в нужные для ученика сроки.

Причины для изучения польского языка

Если из первой части статьи читатель всё ещё не решил, нужно ли обучаться польскому языку, то рекомендую ознакомиться ещё с несколькими причинами для начала изучения.