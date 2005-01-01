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Курсы по изучению польского языка

Польский язык находится на третьем месте по числу носителей в славянской группе индоевропейской семьи, и первое - в западнославянской подгруппе. Как показывает статистика, интерес к изучению польского языка у жителей Украины довольно высок. В большей степени это касается путешественников, которым очень понравилась старинная польская культура и великолепная природа. Да и польский народ с удовольствием изучает русский и украинский язык.

Но польский язык открывает не только большие возможности для туризма, но и многие шедевры польской литературы без перевода. Ведь невозможно перевести текст также красиво и лаконично, как задумывал произведение автор на родном для него языке. То же самое касается и кинематографа. Фильмы в оригинале всегда намного интереснее, чем переведённые аналоги.

Польский, русский и украинский языки относятся к славянской группе, что облегчает возможность изучения польского языка.

Где изучать польский язык?

На данном этапе у многих читателей этой статьи может возникнуть вопрос – где же изучать польский язык? Ответ на него очень важен. Ведь выбор неправильного места может полностью отбить желание изучать новый язык. Подача материала, цены, профессионализм преподавателей – важные критерии при выборе. Следует указать в этой статье один проверенный сервис https://www.pl-klub.com/ с курсами польского языка. Преподаватели курсов занимаются обучением польскому языку не один год и являются экспертами в этом деле. Здесь помогут выучить польский язык качественно и в нужные для ученика сроки.

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Причины для изучения польского языка

Если из первой части статьи читатель всё ещё не решил, нужно ли обучаться польскому языку, то рекомендую ознакомиться ещё с несколькими причинами для начала изучения.

  • Обучение в Польше. Высшие и средние учебные заведения этой страны считаются довольно престижными в Европе. А для того чтобы в них поступить, очень желательно знать польский язык, ведь здесь абитуриенты обычно проходят собеседование (в некоторых случаях даже письменный экзамен) на польском языке. Конечно, есть лекции и на английском, но не во всех высших учебных заведениях. Да такой вариант образования обойдётся намного дороже, чем со знанием польского языка.
  • Престижная работа. Знание польского языка является большим преимуществом при приёме на работу. Польский язык также облегчает продвижение по карьерной лестнице, повышает доверие со стороны работодателей.
  • Бизнес. Желающие открыть собственное дело в Польше обязательно должны владеть местным языком. Ведь успех переговоров будет зависеть от взаимопонимания между деловыми партнёрами. Также польский язык является довольно распространённым во всех странах Европейского Союза, а значит, и для открытия бизнеса в других европейских странах знание польского будет полезным.
  • Получение карты поляка. Любой человек, имеющий польские корни, может получить данный документ, подтверждающий приверженность польскому народу. Эту карту можно получить только после прохождения собеседования на польском языке в посольстве.
  • Переезд в Польшу. Оценившие условия жизни и культуру этой страны могут захотеть сюда переехать. Однозначно для этого необходимо знать польский язык.
  • Личностный рост и саморазвитие. Знание польского никогда не помешает в жизни. Изучение нового языка – хороший повод потренировать память, расширить кругозор, погрузиться в культуру другой страны.
  • В условиях карантина многие не знают, чем себя занять. Прохождение курсов по изучению польского языка – интересный и полезный вариант времяпровождения в период самоизоляции. Тратьте свободное время с пользой!
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