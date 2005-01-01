Коронний засіб від вірусу

У багатьох стало звичкою перевірити перед виходом на вулицю, чи взяті з собою медична маска і антисептичний гель. До того, як слово «коронавірус» увійшло в наш лексикон, прості правила гігієни все усвідомлювали, та не завжди виконували. Чи кожен раз ми, заходячи раніше з вулиці в приміщення, мили руки? Тепер привчилися.

Організації переводять працівників на віддалену роботу. Інші, які цього зробити не можуть, мінімізують ризики в силу своїх можливостей. Наприклад, деякі торгові центри оголосили дні відкритих дверей, причому, в буквальному сенсі-відвідувачам не треба братися за ручку на вході. Благо, погода вже тепла. Повсюдно проводиться санітарна обробка.

- Начальство щодня видає хлорку, протираю дверні ручки кожні півгодини, - розповів охоронець одного з мережевих магазинів, показавши флакон з гіпохлоритом натрію.

Між іншим, це вбивчий і безвідмовний антисептичний засіб. Якби не він, то пиття води з-під крана, або плавання в басейні ставало б кожен раз грою в «авось пронесе».

Близько половини виробленого гіпохлориту натрію застосовують в паперовій і текстильній промисловості для відбілювання. Решта обсягу використовується в побутовій хімії та медицині для очищення та дезінфекції.

Не дивно, що з появою коронавірусу продажі засобу різко збільшилися. Як повідомили в комапнії «Система Оптимум», попит на гіпохлорит натрію https://www.systopt.com.ua/gipohloryt-natriyu-ridka-hlorka/ виріс протягом останніх тижнів у кілька разів. Щодня компанія відвантажує тони дезинфікуючого засобу, який активно використовується в побуті та в громадських місцях.

Вплив на людину і природу

Цікаво, що бактерицидну і, взагалі, біоцидну дію гіпохлориту натрію пов'язано з виділенням в процесі розкладання таких частинок, як синглетний кисень. Це дуже нагадує боротьбу деяких наших клітин, наприклад, гепатоцидів, з чужорідними мікроорганізмами шляхом синтезу хлорнуватистої кислоти.

Під впливом антисептика гинуть не тільки мікроби, але дріжджові гриби, ентерококи, а також багато небезпечних бактерій. При цьому деякі найпростіші, такі як лямблії і протисти, демонструють стійкість до даного агента.

Для людини гіпохлорит натрію може нести небезпеку при проникненні в очі, на ділянки незахищеної шкіри і при вдиханні. Вдихання викликає печіння в глотці, різь в області очей, кашель і ефект удушення. Поразка очей здатна привести до хімічного опіку з втратою зору. Тривалий контакт зі шкірою викликає роздратування, при підвищенні концентрації – виразка і навіть некроз.

Прийом препарату в їжу веде до гастропатії, подразнення внутрішніх поверхонь кишечника і стравоходу, іноді – до ацидозу печінки і перфорації шлунково-кишкового тракту.

Засіб тривалий час піддавалося всебічному дослідженню вчених різних країн світу, адже його ефективність в рази перевищувала показники ризику і відкинути настільки дієвий дезінфектант було б нерозважливо! У дослідженнях була переконливо показана безпека дезінфектанту при застосуванні за призначенням і згідно з інструкцією. Також було встановлено, що сполука не викликає тенденції до утворення раку, мутації або неправильної вагітності.

Гіпохлорит натрію - один з найбільш поширених, ефективних і безпечних дезінфектантів і відбілювачів з усіх відомих людству. Речовина відрізняється доступністю для покупки, низькою ціною і солідним досвідом використання. Користь лабарраковой води була переконливо показана в боротьбі з епідеміями, для знезараження води, в відбілюванні целюлози і тканин.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка включила гіпохлорит натрію в список рекомендованих для дезінфекції приміщень засобів, вірус знищується їм швидше, ніж за 1 хвилину. А без санітарної обробки вірус може жити на поверхнях до 9 днів.

- Рекомендую ввести в звичку не тільки обов'язково мити руки, заходячи в приміщення з вулиці, а й частіше мити підлогу розчином гіпохлориту натрію. Це дає 100-відсоткову гарантію, що у вас вдома не оселяться патогенні мікроорганізми, - порекомендувала кандидат медичних наук Ольга Макарова.

Будемо сподіватися, це увійде в звичку. Коронавірус - піде, але бактерії, кишкова і синьогнійна паличка, патогенні гриби та інша зараза, яка завжди супроводжують нас, нікуди не дінуться, якщо ми про це не подбаємо самі.