Вселенський патріарх наказав припинити всі богослужіння в церквах через коронавірус

Сам же Варфоломій буде молитися за якнайшвидше звільнення світу від цього випробування.

Предстоятель Константинопольської православної церкви, Вселенський патріарх Варфоломій І наказав церкві припинити богослужіння і обряди до кінця березня через стрімке поширення коронавіруса в світі.

- Сьогодні ми заявляємо про наше рішення і мандат припинити до кінця березня всі богослужіння, обряди в церквах, за винятком приватних молитов, - сказано в заяві.

Варфоломій закликав всіх людей обмежити свої поїздки, за винятком найнеобхідніших, залишатися в будинках для власної безпеки і захисту оточуючих.

- Вселенський патріархат стежить за ситуацією з почуттям відповідальності по відношенню до своїх вірних і усіх людей, - сказав патріарх і додав, що рішення пізніше буде переглянуто відповідно до розвитку пандемії.

У той же час, монастирі будуть продовжувати проводити регулярні релігійні служби для своїх чернечих громад, але стороннім паломникам і відвідувачам не буде дозволено в'їзд.

Також наголошується, що Варфоломій і духовенство молитимуться за весь світ і "за його швидке звільнення від цього випробування".

ПЦУ схвалила молитву проти коронавіруса

Синод закликав єпископат, духовенство та паству з уважністю і розумінням поставитися до рекомендацій, рішень і заходів з боку держави і органів місцевого самоврядування та охорони здоров'я в зв'язку з введенням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавіруса.

Були затверджені відповідні практичні настанови і загальний текст молитви під час "згубної епідемії", з благословенням використовувати і інші, передбачені церковною традицією молитви.

Текст молитви від коронавіруса

Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, який Своїм мудрим Провидінням управляє нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини епідемію згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні епідемії серед людей.

Милосердний Спаситель, захисти здоров'я тих, хто до Тебе вдається. Цілитель душ і тіл наших, дай одужання тим, хто хворіє, і підніми їх з ложа хвороби і страждань. Благослови, Господи, зміцни і захисти Своєю благодаттю всіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома або в лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від епідемії згубної, від хвороб і страждань і навчи нас цінувати життя і здоров'я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій світ і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов до Тебе і нашим ближнім.

Бо Твоя справа милувати і рятувати нас, Боже наш, і Тобі славу підносимо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.