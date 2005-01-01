Чому важливо підвищувати настрій

Бути засмученим і пониклим, звичайно, не найкращий відчуття. Однак ви розумієте, що ці почуття тимчасові, і завтра ви прокинетеся, відчуваючи себе набагато краще. Але як бути з сьогоднішнім днем? Чи замислювалися ви про те, як сильно впливає ваш поганий настрій на ваше життя і життя оточуючих?

В першу чергу, перебуваючи в такому емоційному стані, ви дивитеся на навколишній світ через замкову щілину. Ізолюючи себе від соціуму, людина перестає адекватно інтерпретувати події, що відбуваються і наміри інших людей. Коли ми в такому стані, нам починає здаватися, що все проти нас, тобто ми бачимо речі, яких насправді немає. В кінцевому підсумку, псується не тільки настрій, але і відносини з колективом на роботі, родичами, друзями.

Крім цього, страждає працездатність. Думаю, що всім знайоме це відчуття в голові, коли ми не в дусі.

Як підняти собі настрій

Довго перебувати в поганому настрої шкідливо не тільки тому, що так псуються стосунки з оточуючими, а й тому, що це може призвести до проблем зі здоров'ям. А це означає, що потрібно обов'язково знати, як підняти настрій, коли вsy на нулі, і робити це, щоб не запускати і не посилювати свій стан.

За результатами досліджень в області психології встановлено, що до 40% того, що відбувається в житті можна контролювати власними думками і діями. Це лише доводить, що люди щасливі не по збігам обставин, а з власної волі.

Покращувати свій емоційний стан - це не означає зціпивши зуби боротися з собою. Навпаки, сам процес поліпшення настрою принесе багато задоволення, якщо правильно налаштуватися на нього.

Шопінг

Прийнято вважати, що терапія шопінгом - чергова вигадка хитрих маркетологів. Але насправді не все так просто. Вчені переконані, що коли людина відвідує магазини, довгий час вибирає щось для себе або в подарунок близькій людині, у неї активно працює відділ мозку, що відповідає за самопочуття. У момент здійснення покупки відбувається активне вироблення хімічних речовин, що викликають почуття ейфорії.

Коли ми відчуваємо позитивні емоції, виділяється гормон радості, який вчені називають дофамином. У деяких людей концентрація дофаміну підвищується, коли вони просто ходять по магазинах і отримують естетичне задоволення, комусь цього недостатньо, і потрібно обов'язково щось придбати.

Більшість представниць жіночої статі отримують позитивні емоції від примірки нарядів. У цей момент підвищується самооцінка, і жінка смакує володіння новою красивою річчю. У комплексі ці переживання підвищують настрій і самопочуття.

Однак, милі дами, не забувайте про те, що шопінг повинен бути дозованим. Головне - вміти зупинитися в потрібний момент. В іншому випадку гарантовано зіпсується настрій від підрахунку витрат.

Обійми

Науковий співробітник інституту Touch of the Miami Тіффані Філд в своїй роботі розповіла, що в момент обіймів знижуються гормони стресу. Крім цього, в організмі стимулюється вироблення окситоцину, який відповідає за позитивний настрій людини. Згадайте, як в дитинстві після сильного удару вас обіймали батьки, і біль відразу відступала. І це працює і в більш дорослому віці.

Вся справа в тому, що при тактильному контакті ми починаємо відчувати розслаблення, захищеність. В цьому і полягає магічна сила обіймів.

Спів

Вчені прийшли до висновку, що люди, які люблять співати, рідше страждають від стресів і різких перепадів настрою. В ході досліджень було встановлено, що в організмі людини, з насолодою наспівує нехитру композицію, скорочується рівень кортизолу (стресовий гормон) і зміцнюються захисні функції імунітету.

Ось і відповідь, як підвищити настрій! Можна з друзями відвідати караоке-бар і разом насолодитися музикою. А якщо ви занадто сором'язливі, то для співу прекрасно підійде ванна - в них, як правило, прекрасна акустика, яка дозволить сповна реалізувати свої вокальні можливості.

Зміна обстановки

Іноді починає здаватися, що кожен день нагадує день бабака. Вийти з цього стану дуже легко. Візьміть відгул на роботі і вирушайте в пішу прогулянку по місту. Насолоджуйтеся кожним моментом, досліджуйте ті місця, де ви ще не були.

Поміняйте маршрут, по якому ви їдете на роботу, зробіть кілька фотографій під час прогулянки. Сходіть в ресторан на вечерю, навіть якщо це буде в середині тижня, а не на вихідних. Не бійтеся вносити різноманітність у ваше життя і порушувати звичний розпорядок дня.

Фототерапія

Чи відчуваєте себе пригніченим? Відкрийте фотоальбом з улюбленими знімками! Дозвольте собі заново пережити хвилюючі і позитивні емоції.

Неможливо залишатися в поганому настрої, коли ви дивитеся фотографії, на яких ви щасливі, посміхаєтеся. Це краще, ніж часточка шоколаду!

Для того щоб завжди перебувати в гарному настрої, можна повісити вашу улюблену фотографію в спальні. І кожен раз прокидаючись або роблячи повсякденні речі по будинку, ви будете натрапляти поглядом на неї і гарантовано посміхатися.

Музика

Музика викликає різні емоції і почуття. Одна і та ж мелодія по-різному сприймається нами в залежності від поточного стану. Вона змушує посміхатися, плакати, відчувати тривогу і хвилювання.

Багато хто навіть не припускають, що музику можна «приймати» як ліки від безсоння, депресії і поганого настрою.

Психологи переконані, що класична музика дає більш виражений терапевтичний ефект. Наприклад, Брамса радять слухати при хронічній втомі і емоційному вигорянні на роботі, а Шопена - при частих стресах і переживаннях. Але багато що залежить від особистих переваг. Кому-то настрій піднімає рок, а для інших немає нічого кращого, ніж шансон.

Насправді неважливо, що ви слухаєте. Головне, щоб ви не забували включати ті композиції, які вам подобаються, в хвилини дратівливості, зневіри, смутку.