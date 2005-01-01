Євросоюз виділить Україні 80 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом

Всього передбачено 140 мільйонів євро для 6 країн.

Україна крім боротьби з пандемією Сovid-19 вже довгий час бореться з російською агресією на сході країни і з незаконною анексією Криму і Севастополя. Тому Європейський Союз прийняв рішення виділити більшу частину допомоги саме Україні, повідомили в прес-службі представництва ЄС в Україні.

- Завдяки цьому пакету підтримки ми врятуємо життя і зміцнимо стійкість суспільства. Ми підтримаємо галузі охорони здоров'я та соціальної допомоги, а також захистимо бізнес і робочі місця, - сказав Комісар ЄС з питань європейської політики Олівер Варга.

80 мільйонів євро спрямують на підтримку:

охорони здоров'я

На медицину виділили 20 мільйонів євро. У більшій частині гроші підуть на закупівлю медикаментів та обладнання. Також епідеміологів нашої країни проконсультують онлайн європейські партнери, а МОЗ навчать роботі в кризовій ситуації.

економіки

ЄС спростить видачу кредитів підприємствам середньої і малої групи, а також перестрахує кредиторів. На покриття цих фінансових гарантій передбачено 30 мільйонів євро. Також малі фермерські господарства отримають додатково 25 мільйонів євро, допомоги, яку їм направили в 2019 році (26 млн євро).

постраждалих від кризи у співпраці з партнерськими громадськими організаціями

За 2 мільйони євро сформується пакет швидкої допомоги для вразливої групи громадян, перехід на онлайн-освіту, підтримка культури, боротьба з дезінформацією і допомога громадам. Решта 3 мільйони планують додати до раніше виділених 5,2 млн євро і відправити на допомогу на Донбас і Приазов'я.

ДОВІДКА

У перший пакет допомоги Євросоюзу вклав всього 140 мільйонів євро. З них більшу частину отримає наша країна. Крім України допомогу передбачили і для інших країн Східного партнерства: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Республіки Молдови.