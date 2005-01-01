Прогнозы на многопользовательскую игру Dota 2 от Топ Прогноз

Киберспортивные соревнования набирают все большую популярность и зрелищность, ввиду увеличения как количества аудитории, так и появления все большего количества спонсоров. Призовые места среди победителей разнообразных турниров — это достаточно внушительные суммы, которые получают победители.

Но откуда берутся такие огромные призовые фонды? Неужели все только за счет спонсоров? В случаях с небольшими турнирами, возможно так и есть, а с крупными — тут все немного сложнее.

Как это работает?

Большинство популярных сетевых игр условно являются бесплатными, но осуществляют продажи некоторых товаров для фанатов, часть денег от вырученных средств идет в призовой фонд.

Далее продажа контента для игр можно рассмотреть на примере игры Dota 2. Это многопользовательская командная онлайн игра, которая популярна по всему миру и насчитывает миллионы пользователей и поклонников.

Довольно часто спонсорами команд или проведения соревнований могут выступать крупные компании так или иначе связанные с игровой индустрией. Так же спонсируют такие мероприятия и крупные букмекеры, которые занимаются ставками на различные спортивные события, в том числе и дают прогнозы на Dota 2, выступая в поддержку той или иной команды.

Призовой фонд турнира составляется из 1.6 миллиона долларов которые выделяет компания Valve, и дохода от продаж так называемых боевых пропусков каждого сезона. Данный болевой пропуск позволяет быстрее повышать уровни героев, соревнуясь за места в отборочных турнирах, но не дает никакого игрового преимущества, нося чисто декоративный характер.

Для примера если призовой фонд турнира The International (ежегодно проводящегося турнира по компьютерной игре Dota2) в 2011 году составлял 1.6 миллиона долларов, а в 2019 он достиг рекордной отметки в 33 миллиона. Что сделало киберспортсменов участвующих в турнирах и занимающих призовые места одними из самых высокооплачиваемых в истории игровых турниров.

Основная проблема любой команды в том, что ей сложно найти спонсора, который будет оплачивать все поездки на турниры. И поэтому большая часть кибер-команд не могут выбиться в призовые места ввиду отсутствия элементарной материальной базы. Поскольку спонсирование кибер спортивной команды предприятие в 90% скорее убыточное так как вероятность выхода в финал с получением денежного вознаграждения весьма мала, то позволить себе такое могут достаточно солидные компании. Это не воспринимается как инвестиция, а скорее как своеобразный пиар, и естественно в основном это компании так или иначе связанные с игровой или компьютерной индустрией.

В заключение

Киберспорт ввиду глобального увеличения количества участников, а вместе с ним и призовых фондов, все больше превращается в шоу, которое организаторы стараются окупить по максимуму. Ведь ни о какой благотворительности речи не идет, все это просто бизнес, которому в первую очередь требуется извлекать прибыль из данного действа, продажи рекламы, трансляции сопутствующих товаров на таких мероприятиях это норма. Понятно, что есть огромная фанатская аудитория, которую мало волнует материальная сторона, но это наверное одна из немногих подобных категорий.