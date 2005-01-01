МВФ збільшить Україні програму до 8 мільярдів доларів

Перший транш очікується протягом двох тижнів.

Україна досягла домовленостей з Міжнародним валютним Фондом, згідно з якими програма буде збільшена до 8 мільярдів доларів. Також в організації вимагають прийняття законів про банки і про ринок землі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

- У нас щодня йдуть переговори з МВФ. Ми домовилися про збільшення програми. Ми з МВФ, з ЄБРР, з Євросоюзом і з деякими країнами. Зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Умови МВФ це два закони: закон про банки і закон про землю. Ми домовилися, що державну землю ми зараз продавати не будемо, ми зменшили концентрацію, - зазначив глава держави.

За його словами, Україна отримає перший швидкий транш протягом двох тижнів, розмір якого складе близько 2 мільярдів доларів.

- Ми домовилися з керівництвом МВФ, як тільки ми виконаємо ці умови, протягом десь днів 15-ти ми отримаємо перший швидкий транш: він буде близько двох, я думаю, що буде 2 мільярди доларів отримаємо відразу в бюджет України. І зможемо підтримати наших людей, - повідомив президент.

Також Зеленський зазначив, що Україна може отримати гроші від ЄБРР і Світового банку. Йдеться про суму, як мінімум в 10 мільярдів доларів. За словами глави держави, зараз очікується відповідь від прем'єр-міністра Канади.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомляла про те, що після прийняття Україною закону про банки і земельної реформи МВФ може збільшити кредит для України.

За словами Георгієвої, "значний прогрес" у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України був досягнутий з українською владою на минулому тижні. Однак для збільшення кредиту країна повинна дотримуватися певних умов.