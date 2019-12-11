Как получать субсидию на банковскую карту

Программа субсидирования расходов на коммунальные услуги малообеспеченных слоев населения ежегодно пересматривается. В текущем отопительном сезоне население, имеющее право на льготы, может получать компенсацию расходов на коммуналку несколькими способами. Так, изменения в получении субсидии позволяют получать деньги несколькими способами:

на банковский счет в Ощадбанке, с которого деньги списываются при оплате коммуналки;

в отделении Укрпочты, в виде денежного перевода;

на карту Приватбанка или другого банка Украины.

Третий способ получения льгот выглядит наиболее привлекательно. Он позволяет использовать единую зарплатную, пенсионную или просто универсальную банковскую карточку для ведения семейного бюджета, благодаря чему распоряжаться финансами можно более гибко. Поэтому стоит рассмотреть в деталях процедуру получения субсидии на карточку Приватбанка.

Как получать субсидию на карту Приватбанка

Общая процедура получения субсидии на оплату коммунальных услуг едина, вне зависимости от выбранного вида монетизации льготы. Такая услуга предоставляется всем гражданам, имеющим законные основания на материальную помощь от государства.

Чтобы оформить документы и получать выплаты на карту Приватбанка, необходимо следовать инструкции.

Обратиться в местное отделение службы социальной защиты населения (собес) или центр предоставления административных услуг. Составить заявление на предоставление жилищно-коммунальной субсидии, указать способ получения средств. Заполнить декларацию о доходах и имущественном состоянии всех жителей квартиры или частного домовладения. Представить документы, запрошенные социальными органами (паспорт, код, реквизиты платежной карточки Приватбанка и другие). Пройти первоначальную проверку соответствия требованиям для получения государственной помощи.

Следуйте подсказкам и инструкциям, выданным работниками органов соцзащиты. Они предоставят образцы для заявления, декларации и укажут полный перечень необходимой документации.

Проверка при оформлении субсидии

Проверка претендентов на получение субсидии проводится в несколько этапов. Сначала осуществляется общий анализ поданной информации, сопоставление указанных цифр с реальным уровнем жизни, крупными расходами и доходами за последнее время. Если по итогам проверки будет установлено, что вы имеете право на льготы, предоставление субсидии будет одобрено.

Второй стадией является проверка в процессе получения монетизированных льгот во время отопительного периода. Возможен и третий этап, который включает наблюдение за льготником после завершения выплат сроком до 3 лет. В случае выявления нарушений, сокрытия доходов для незаконного обогащения за счет соцпомощи государство заставит вернуть средства, полученные обманным путем.