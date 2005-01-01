Играть в онлайн покер

Среди любителей азартных игр покер является популярным. Основной составляющей частью являются ставки. Изначально следует ознакомиться с нюансами формирования основных правил. Открылся портал "Poker Dom", где собраны различные виды покера. Перейдя на сайт покер-клуба возможно, поиграть, используя виртуальную валюту.

Процесс торга заключается в повышении ставок, основываясь на полученные карты и оценивая шансы на выигрыш. Обычно по правилам покера существуют установленные границы денежных банков, но есть варианты и без ограничений. В этом случае устанавливают минимальный размер ставки, а максимум не установлен, например:

Pot-limit означает, что ставка не сможет превышать имеющейся размер банка;

Fixed limit – лимитный покер, где размер денежного участия строго ограничен, и игрок может либо ставить указанную сумму, либо выйти из игры. Устанавливается минимальный и максимальный размер, ограничение на количество раз повышения ставки (не более 3-4 раз).

После ознакомления с правилами суть игрового процесса уже не должна казаться настолько непонятной. Существует еще ряд деталей, которые следует знать, чтоб разобраться в процессе полностью.

Торги предусматривают наличие не только ставки, которую делают игроки по желанию, но и также обязательного взноса. Он предназначен для того, чтоб как-то оживить игровой процесс и сделать банк.

История возникновения турниров

Лестер Бенни Бинион, владелец казино "Horseshoe" (Подкова) в центре Лас-Вегаса организовал по распоряжению Ника Грека Дандалоса крупнейшую игру в покер. Турнир длился целых пять месяцев, игроки делали перерывы на сон и отдых. Были перепробованы все возможные виды покера, а Мосс в результате выиграл около 2 млн долларов.

В 1970 г. Бинион организовал Мировую серию покера, чтобы определить, кто заслуживает титул чемпиона мира. Существуют жесткие правила Мировой серии покера:

Минимальный возраст участников на Мировой серии покера – 21 год;

Игроки, у которых имеются мобильные телефоны, не должны приближаться к игровым столам;

Когда игрок сделал ол-ин и действия завершены, то карты переворачивают рубашкой вниз;

Старшая рука забирает лишние фишки;

В играх с флопом, в которых две или более хай-руки или более двух лоу-рук, лишние фишки достаются игроку слева от баттона;

Побочный банк делится как банк отдельный от основного;

Игрок, сделавший рейз свыше 50% предыдущей ставки, обязан сделать полный рейз.

Советы по игре на Мировой серии покера

Что касается Мировой серии покера, то обычные советы по игре в покер здесь вполне применимы. Важно, чтобы стопка фишек росла на протяжении всего турнира. Нацеливание на крупный выигрыш, возможно, исправить в случае неудачи в самом начале игры. Чрезвычайно агрессивная игра может привести к выбыванию из турнира.

Обращайте внимание на приемы соперников в различных ситуациях на протяжении турнира, чтобы понять стиль других игроков. Когда возможно будет составить своеобразную модель соперника, станет гораздо легче определиться, когда лучше играть агрессивнее, когда блефовать.