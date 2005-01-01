Профессиональные швейные машины Juki

В интернет-магазине «Шпулька» в широком ассортименте представлены оверлоки купить которые вы можете с доставкой на дом на выгодных условиях.

Оверлок – это разновидность швейной машинки, которая выполняет конкретные функции:

обрезает нити, которые торчат, излишки ткани;

сшивает разные детали;

обрабатывает края, чтобы ткань не посыпалась.

В продаже представлены модели с разным набором швов. Наиболее популярными считаются плоские и ролевые. Первый вариант применяют по отношению к тканям, которые тянутся. К примеру, когда нужно обработать рукава, низ трикотажной футболки. Второй вариант представляет собой тонкий шов, где частота стежка и его ширина будет минимальной. Им пользуются, когда нужно отделать аккуратно одежду с оборками, воланами, рюшами.

Разница между швейной машинкой и оверлоком

Многие потребители считают, что оверлок может быть заменен стандартной швейной машинкой. Но между этими видами есть большая разница:

с помощью швейной машинки не получится убрать лишние нити, подрубить изделие. После работы на этом оборудовании шов будет не настолько аккуратным и профессиональным;

оверлок легко справится с тканями, которые являются тонкими и тянущимися. Строчки после их выполнения смогут тянуться;

на швейной машинке будет медленнее происходить обметка краев ткани в виде зигзага. На оверлоке подобная операция будет осуществлена значительно быстрее.

Если подытожить разницу между этими двумя единицами швейного оборудования, то можно с точностью сказать, что они являются дополняющими. Но никак не могут полноценно заменить друг друга.

Швейные машинки Juki помогут сотворить шедевр

Оборудование, представленное этим брендом на сайте spool.com.ua, является суперсовременным и может полностью удовлетворить все требования потребителей.

Данный торговый бренд считает, что швея не обязана прикладывать много усилий, чтобы создать несложные вещи. Единственное, что нужно – определить параметры и запустить устройство. Если вы являетесь творческим человеком и хотите создать креативную вещь, тогда бренд предлагает использовать компьютеризированную технику. Здесь кроме стандартных программ есть возможность создать уникальные элементы и запомнить настройки автора. Благодаря таким возможностям сшитое изделие будет незаурядным, эксклюзивным и интересным.

Интернет-магазин «Шпулька» представляет швейные машины juki, которые отличаются безупречным качеством работы, совершенной системой контроля, рекордной скоростью вращения, удивительной производительностью. Кроме того, такая техника может применяться по отношению к разным тканям (многослойным, плотным, трикотажным, стрейчевым, деликатным). После использования оборудования Juki вы получите идеальную вещь.