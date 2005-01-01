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Скатерть с тефлоновым покрытием
Каждая хозяйка старается, чтобы в доме было уютно, комфортно, а интерьер имел уникальный дизайн. Особую уютную и домашнюю обстановку в гостиной или кухне придают скатерти. Большой ассортимент скатертей (около 1000 моделей) в популярном в Украине интернет - магазине «Villa Grazia». Можно купить и скатерть со знаменитым тефлоновым покрытием. Скатерть с тефлоновым покрытием изготовляется из привычного кухонного текстиля – льна и хлопка, но она гораздо более практичная. Ткань длительное время сохраняет прекрасный и привлекательный вид, яркий цвет.
Скатерть, подобранная с учетом формы и размеров стола, общего стиля интерьера, может стать настоящим украшением. Расцветки и рисунки скатерти должны сочетаться с гаммой цветов штор, посуды, полотенец.
Наши скатерти с покрытием
Скатерти изготовлены из тканей обычной структуры и покрыты тефлоном. Они приятные на ощупь, достаточно плотные, легко моются, быстро сохнут. На сайте компании имеется описание всех моделей, фото, цена. Посмотреть любую скатерть можно в наших салонах.
Поклонников кухонного интерьера в стиле «кантри» не может оставить равнодушным великолепная французская скатерть «Лаванда» марки «L'Ensoleillade». Прямоугольная скатерть изготовлена из натурального хлопка с покрытием. Она выполнена в цвете летнего синего неба, основной рисунок букетики лаванды, ниспадающие края украшает орнамент пересекающихся желтых и синих полосок. Восхитит гостей и бесподобная круглая скатерть «Diabolo». Она изготовлена также из хлопка с покрытием. Скатерть свисает со стола волнами и почти касается пола. Она смотрится изысканно и благородно.
Особенности
Основные особенности:
Преимущества
Основные достоинства скатерти очевидны:
Выбор скатерти для своего интерьера, зависит от вкуса хозяйки. Правильно подобранная скатерть преобразит до неузнаваемости кухню или гостиную, создаст ваш особый стиль. Она отлично поднимет настроение вам и гостям. Наша красивая скатерть может быть и отличным подарком.
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