Полиэтиленовые пакеты от компании Полимер Синтез

Полиэтиленовые пакеты с клапаном широко применяются в торговле, логистике и производстве продукции за счет ряда преимуществ используемой при их изготовлении БОПП пленки. БОПП или биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка имеет высокую степень прочности и эластичности. Благодаря особым барьерным свойствам, она устойчива к агрессивным факторам окружающей среды, а прочные швы пакета и клапан с липким слоем обеспечивают дополнительную герметизацию содержимого.

Изготовление прозрачных полиэтиленовых пакетов на заказ востребовано у предпринимателей, которым необходимо показать свой товар «лицом». В частности это относится к сувенирам, печатной продукции (газеты и журналы, блокноты, календари и т.д.), проводам и электронике, ювелирной продукции и бижутерии, а также к иным видам изделий. Если пакеты с клапаном качественные, то их допускается использовать для хранения пищевой продукции. БОПП-пленка сохраняет безопасные свойства для человека при широком диапазоне температур (-50 до +99 градусов), в связи с чем в ней можно хранить практически любые продукты: хлеб, мясо и рыбу, макаронные изделия и т.д.

Размеры полиэтиленовых пакетов с клапаном и липким слоем

Компания Полимер Синтез обладает собственными производственными мощностями и готова предложить заказчикам широкий ассортимент пакетов с клеевым клапаном под различные габариты упаковываемой продукции. Минимальный размер пакета: 40х60 мм, а самый большой: 350х450 мм. В зависимости от размера упаковки допускается его минимальное количество в одном ящике. Так, БОПП пакеты 350х450 мм поставляются от 1000 экземпляров в ящике.

Прайс-лист на полиэтиленовые пакеты с клапаном и липким слоем

Стоимость заказа полиэтиленовых пакетов с клеевым клапаном зависит от размера продукции, а также общей стоимости заказа. В компании Полимер Синтез предусмотрены три ценовых категории:

розничная;

мелкий опт (сумма заказа от 5000 грн);

крупный опт (сумма заказа от 10000 грн).

Доставка заказа производится по всей Украине услугами транспортных компаний «Новая почта» и «Деливери». Каждая посылка комплектуется всей необходимой документацией.

Как заказать полиэтиленовые пакеты с клапаном и липким слоем в Украине

Чтобы ознакомиться с полным каталогом продукции Полимер Синтез, перейдите на сайт производителя https://www.polymer-syntez.com/catalog/pakety-polietilenovye-s-klapanom-i-lipkim-sloem/. К каждому типу продукции, представленной на сайте, можно найти подробное описание, а также свежий прайс-лист.

Если при выборе возникли вопросы, можно обратиться за помощью к менеджерам Полимер Синтеза. Сотрудники проконсультируют по ассортименту продукции, а также помогут правильно оформить заказ. Оплата продукции осуществляется по безналичному расчету.