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Медицинская помощь при нежелательной беременности
Аборт – неотъемлемое право женщины распоряжаться собственным телом и жизнью. Проведение аборта допустимо до 12 недель беременности (исключительно по усмотрению женщины) или до 22 недель (по медицинским или социальным показаниям, например, в случае гибели отца ребёнка). При замершей беременности аборт проводится без ограничений по сроку.
В каждом из этих случаев женщина имеет право на профессиональную медицинскую помощь опытных врачей, на безболезненное проведение процедуры с минимальными для здоровья последствиями и уважительное отношение к себе со стороны специалистов. В зависимости от срока проводится один из трёх видов операции:
Чем раньше проводится прерывание беременности, тем быстрее проводится восстановление. В любом случае, сегодня аборт в Киеве можно сделать на любом законодательно разрешённом сроке максимально безболезненно, аккуратно и с минимальным риском осложнений.
Подготовка к процедуре
Перед проведением аборта женщина сдаёт ряд анализов, подтверждающих готовность её организма к операции:
По усмотрению терапевта могут быть назначены дополнительные анализы, но только в случае наличия хронических заболеваний и прочих факторов, способных повлиять на проведение операции.
Вакуумный аборт
Вакуумный аборт проводится под местным наркозом. С помощью вакуум-аспирации плодное яйцо выводится из матки.
Преимущества: быстрая безболезненная процедура с минимальным риском и быстрым восстановлением. Минимальная гормональная перестройка организма.
Возможные осложнения: перфорация стенки матки, неполный вывод содержимого матки (контролируется проведением УЗИ после операции), инфекции (при несоблюдении рекомендаций врачей) в постабортный период.
Медикаментозный аборт
Проводится без наркоза. Приём медикаментозных препаратов провоцирует мини-выкидыш на раннем сроке, плодное яйцо выходит естественным путём без применения инструментов.
Преимущества: отсутствует хирургическое вмешательство, минимальный травматизм слизистой, оперативное восстановление менструального цикла. На медицинский и вакуумный аборт цена самая низкая.
Возможные осложнения: сбой гормонального фона, усиленное кровотечение (после медикаментозного аборта следует посетить гинеколога).
Хирургический аборт
Хирургический аборт проводится под общим наркозом. Методом выскабливания удаляется плодное яйцо.
Преимущества: стопроцентная гарантия прерывания беременности, безболезненная процедура, возможность проведения на крайних сроках беременности.
Возможные осложнения: повреждение стенок матки, инфекции (при несоблюдении рекомендаций постабортного периода), возможность появления полипов при неполном выскабливании (контролируется проведением УЗИ матки), повышенный риск бесплодия в дальнейшем.
Обратите внимание: все вышеперечисленные осложнения абортов встречаются у небольшого количества женщин, их развитие зависит от множества факторов (соблюдение рекомендаций гинеколога, ведение здорового образа жизни, общее состояние женщины).
Как проходит процедура аборта?
Все виды аборта проводятся в стационаре под медицинским наблюдением. После сдачи анализов женщина попадает в процедурный кабинет. В случае вакуумного и хирургического аборта вводится обезболивание или наркоз. Процедура вакуумного аборта занимает 5-10 минут, медикаментозного – 30 минут – 1 час, хирургического – 10-15 минут + время на восстановление после наркоза. После аборта какое-то время женщина остаётся в стационаре, чтобы врач мог убедиться в её хорошем самочувствии и подтвердить выписку. В течение 7-10 дней после операции следует пройти УЗИ и посетить врача-гинеколога для осмотра и получения дальнейших рекомендаций.
Аборт, как и любое вмешательство в организм, может иметь свои негативные последствия, поэтому, планируя сделать аборт Киеве в медицинском центре Profmedical. В клинике позаботятся должным образом и помогут не только с проведением операции, но и реабилитацией после.
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