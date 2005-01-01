Медицинская помощь при нежелательной беременности

Аборт – неотъемлемое право женщины распоряжаться собственным телом и жизнью. Проведение аборта допустимо до 12 недель беременности (исключительно по усмотрению женщины) или до 22 недель (по медицинским или социальным показаниям, например, в случае гибели отца ребёнка). При замершей беременности аборт проводится без ограничений по сроку.

В каждом из этих случаев женщина имеет право на профессиональную медицинскую помощь опытных врачей, на безболезненное проведение процедуры с минимальными для здоровья последствиями и уважительное отношение к себе со стороны специалистов. В зависимости от срока проводится один из трёх видов операции:

вакуумный аборт (до 21 дня беременности);

медикаментозный аборт (до 49 дней беременности);

хирургический аборт (до 12 недели по желанию, до 22 недели по утверждённым Минздравом указаниям).

Чем раньше проводится прерывание беременности, тем быстрее проводится восстановление. В любом случае, сегодня аборт в Киеве можно сделать на любом законодательно разрешённом сроке максимально безболезненно, аккуратно и с минимальным риском осложнений.

Подготовка к процедуре

Перед проведением аборта женщина сдаёт ряд анализов, подтверждающих готовность её организма к операции:

общий анализ крови, биохимия;

анализы на ЗППП (кровь и мазки);

флюорография;

ЭКГ;

УЗИ матки;

общий осмотр гинеколога.

По усмотрению терапевта могут быть назначены дополнительные анализы, но только в случае наличия хронических заболеваний и прочих факторов, способных повлиять на проведение операции.

Вакуумный аборт

Вакуумный аборт проводится под местным наркозом. С помощью вакуум-аспирации плодное яйцо выводится из матки.

Преимущества: быстрая безболезненная процедура с минимальным риском и быстрым восстановлением. Минимальная гормональная перестройка организма.

Возможные осложнения: перфорация стенки матки, неполный вывод содержимого матки (контролируется проведением УЗИ после операции), инфекции (при несоблюдении рекомендаций врачей) в постабортный период.

Медикаментозный аборт

Проводится без наркоза. Приём медикаментозных препаратов провоцирует мини-выкидыш на раннем сроке, плодное яйцо выходит естественным путём без применения инструментов.

Преимущества: отсутствует хирургическое вмешательство, минимальный травматизм слизистой, оперативное восстановление менструального цикла. На медицинский и вакуумный аборт цена самая низкая.

Возможные осложнения: сбой гормонального фона, усиленное кровотечение (после медикаментозного аборта следует посетить гинеколога).

Хирургический аборт

Хирургический аборт проводится под общим наркозом. Методом выскабливания удаляется плодное яйцо.

Преимущества: стопроцентная гарантия прерывания беременности, безболезненная процедура, возможность проведения на крайних сроках беременности.

Возможные осложнения: повреждение стенок матки, инфекции (при несоблюдении рекомендаций постабортного периода), возможность появления полипов при неполном выскабливании (контролируется проведением УЗИ матки), повышенный риск бесплодия в дальнейшем.

Обратите внимание: все вышеперечисленные осложнения абортов встречаются у небольшого количества женщин, их развитие зависит от множества факторов (соблюдение рекомендаций гинеколога, ведение здорового образа жизни, общее состояние женщины).

Как проходит процедура аборта?

Все виды аборта проводятся в стационаре под медицинским наблюдением. После сдачи анализов женщина попадает в процедурный кабинет. В случае вакуумного и хирургического аборта вводится обезболивание или наркоз. Процедура вакуумного аборта занимает 5-10 минут, медикаментозного – 30 минут – 1 час, хирургического – 10-15 минут + время на восстановление после наркоза. После аборта какое-то время женщина остаётся в стационаре, чтобы врач мог убедиться в её хорошем самочувствии и подтвердить выписку. В течение 7-10 дней после операции следует пройти УЗИ и посетить врача-гинеколога для осмотра и получения дальнейших рекомендаций.

Аборт, как и любое вмешательство в организм, может иметь свои негативные последствия, поэтому, планируя сделать аборт Киеве в медицинском центре Profmedical. В клинике позаботятся должным образом и помогут не только с проведением операции, но и реабилитацией после.