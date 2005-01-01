Секс-игрушки для разнообразия интимной жизни

В нашем мире секс стоит на важной ступени построения отношений между людьми. Уже редко кто удовлетворяется парой стандартных сексуальных поз и быстрым, «домашним» сексом. Для усиления этих ощущений современные пары используют производимые в большом ассортименте интимные игрушки.

Среди других игрушек, предназначенных для усиления сексуального влечения и получения необычных впечатлений, анальные и вагинальные вибраторы прочно занимают одно из лидирующих положений. Разнообразие интимной жизни с их помощью позволяет улучшить сексуальную жизнь, придать ей большую изысканность.

Ведь воздействие на область ануса, где находится множество эрогенных точек, по восприимчивости приближающихся к вагинальной области у женщин и пениса у мужчин, дает возможность ощутить разрядку и оргазм небывалой силы.

Причины популярности вибраторов

В интерент-магазине Sexstoys.com.ua представлены различные по внешнему виду и материалу изготовления, вибраторы имеют ряд достоинств, которые сделали их особенно популярными. К ним следует отнести:

простоту применения;

возможность воздействия на эрогенные зоны различных областей – вагинальную и анальную, что усиливает ощущения и позволяет получить непривычный и не менее яркий оргазм;

широкий ассортимент разновидностей – различные виды используемых материалов и форм, механическое и автоматическое включение;

доступность стоимости.

Вибраторы обеспечивают получение усиленных приятных ощущений, поскольку могут использоваться локально для раздражения определенной точки: в вагинальной и анальной области у женщин и в анальной у мужчин.

Особенности использования

Поскольку применение вагинальных вибраторов является аналогом естественного полового акта, сложностей с его применением в данном случае не возникает. При анальном использовании следует придерживаться нескольких правил, которые помогут получить положительные ощущения и снизить болезненность.

Поскольку область ануса является одной из чувствительных, перед применением анального вибратора необходимо физиологически подготовить вход в него. Для этого сначала проводится массажирование и последовательный вход одного, а затем и нескольких пальцев. Делать это можно самостоятельно или с помощью партнера. По мере привыкания к необычным ощущениям можно использовать анальный вибратор небольшого размера и с относительно неглубоким его вводом.

Как приобрести сексуальные игрушки

Выбирая вибраторы в Erohouse среди моделей с самыми разными характеристиками можно не обращать внимание на цену. Ведь в Erohouse лучшая стоимость на все модели сексуальных игрушек. Соблюдение конфиденциальности, возможность быстрого выбора и доставки по всей территории Украины, консультирование при покупке – именно таковы основные преимущества Erohouse.

Дополнительные аксессуары (кремы, смазки, лубриканты) усилят впечатления от применения вибратора в ходе любовной игры, усилят возбуждение.