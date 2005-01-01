Відомий антибіотик впорався зі стійкою формою хвороби Лайма

Хвороба Лайма, або бореліоз, - важке захворювання, що переноситься кліщами. Його викликають бактерії роду Borrelia, в основному B. burgdorferi. Недуга вражає нервову систему (в тому числі і мозок), серце, суглоби, шкіру та інші органи. Щорічно ним заражаються більше 300 тисяч чоловік. Вакцини від цієї інфекції не існує.

На ранніх стадіях захворювання можна перемогти за допомогою антибіотиків (зокрема, доксицикліну). Але 10-20% пацієнтів не допомагає традиційне лікування. Вони страждають від болю, когнітивних порушень і інших важких симптомів дуже довго, іноді все життя.

Чим викликається тривалий перебіг хвороби, достеменно невідомо. Але все більше з'являється даних, що справа в стійких до звичайних препаратів штамів збудника.

Близько десяти років тому група на чолі з Джаякумаром Раджадасом (Jayakumar Rajadas) зі Стенфордського університету зайнялася пошуками нових ліків від хвороби Лайма. Вчені перевірили майже 8000 хімічних сполук. 50 найбільш перспективних з них були випробувані "в пробірці" на культурах клітин. У підсумку автори відібрали 20 переможців. Важливо, що всі ці речовини були вже схвалені контролюючими органами для лікування інших захворювань, так що медикам не доведеться заново доводити їх безпеку.

У новій статті автори повідомляють про випробування азлоциліну на заражених мишах. Виявилося, що цей поширений антибіотик справляється з B. burgdorferi краще і має менше побічних ефектів, ніж найближчі аналоги.

Це з'єднання просто дивне, - зізнається Раджадас. - Воно усуває інфекцію, не викликаючи великої кількості побічних ефектів. Ми сподіваємося використовувати його для перорального лікування хвороби Лайма".

Крім того, азлоцилін був протестований "в пробірці" на штамах бактерії, стійких до доксицикліну. Тут він також показав свою ефективність. З резистентними штамами добре справлявся і інший відомий антибіотик - цефотаксим. Тепер автори планують підтвердити ці результати в дослідах на тваринах.