Депутати прийняли антикризовий закон: що зміниться для бізнесу і громадян

Рада на період карантину заборонила підвищення ставок по кредитах і продовжила заборону на планові перевірки підприємств.

Парламент прийняв закон, спрямований на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавіруса, який, зокрема, передбачає введення заборони банкам підвищувати процентні ставки за кредитними договорами на період карантину.

Для простих громадян

Законопроект 3275, який спрямований на подолання наслідків карантину, викликав досить багато розбіжностей серед політиків. Але почнемо з того хорошого, що є в цьому законопроекті. Насамперед він захищає банківських позичальників.

"У період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширення епідемій, пандемій, зокрема, коронавирусної хвороби (COVID-19) забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором", - сказано в тексті документа.

Вводиться заборона перевірок фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб при призначенні соціальних виплат.

Крім того, дозволено участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції. При цьому судді на період карантину на свій розсуд зможуть обмежувати допуск осіб, які не є учасниками процесу, до судового засідання.

Для бізнесу

Даний закон передбачає продовження до 30 червня заборони на проведення органами державного нагляду планових перевірок в сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю). Також документ передбачає тимчасово, на період до 31 травня, звільнення від штрафних санкцій за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також за неповну його сплату або за несвоєчасне надання звітності до податкових органів.

"Протягом періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня і з 1 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню", - наголошується в тексті документа. Також в законі передбачено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування та сплати єдиного соцвнеску з 18 березня по 31 травня 2020 року, а також на період до 31 травня включно - припинення термінів розгляду скарг платників податків єдиного внеску.

Також збільшені річні ліміти для фізосіб-підприємців (ФОП). Для першої групи - до 1 млн.грн., Для другої - до 5 млн.грн., для третьої -до 7 млн.грн. Такі ж норми були передбачені в законі 1210, а він до цих пір не підписаний президентом.

Крім того, бізнес зможе в повному обсязі включати до податкової знижки з ПДФО і по суті звільнені від податку на прибуток витрати на лікарські та дезінфікуючі засоби, антисептики, медобладнання, засоби індивідуального захисту та багато іншого.

До закінчення карантину звільняються від ПДВ, ввізного мита ліки, медпрепарати та обладнання, необхідне для протидії COVID-19 (перелік затвердить уряд).

Також уряду надається можливість контролювати ціни на товари, необхідні для запобігання поширенню епідемії коронаіируса. Збільшуються штрафи за необгрунтоване підвищення цін - до 2550 грн, а на товари, які є соціально значущими під час карантину - до 4250 грн, а за невиконання приписів про зниження регульованих цін на товари - до 34 тисяч грн.

Для орендарів, які не можуть з об'єктивних причин користуватися орендованим майном (закриті торгові центри і т.п.), розмір плати не може бути вище, ніж сума витрат, яка включає в себе плата за землю, податок на нерухомість і комунальні послуги.

Для найманих працівників

На період карантину вводяться додаткові, до 300 відсотків, доплати медичним та іншим суміжним працівникам.

Крім того, даним документом передбачаються зміни до Кодексу законів про працю, згідно з якими за погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом для працівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу на певний термін або безстроково, як при прийомі на роботу, так і згодом.

У той же час передбачається, що час простою не з вини працівника на період карантину оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки, тоді як допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на який працівнику була скорочена тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу).

Місцева влада - проти

Серед влади на місцях цей законопроект викликав хвилю критики. Справа в тому, що частина послаблень бізнесу зроблені за рахунок місцевих бюджетів.

В Асоціації українських міст цей законопроект назвали дискримінаційним і відзначили, що поки в усьому світі уряди підтримують місцеві громади, у нас створюють умови, в яких великий бізнес буде отримувати надприбутки за рахунок доходів місцевих бюджетів.

"Всупереч позиції президента і прем'єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати виключають з доходів місцевих бюджетів плату за землю і майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків до бюджетів всіх рівнів ", - йдеться в зверненні.

Автори нагадали, що сьогодні саме органи місцевого самоврядування виплачують підвищені зарплати медикам, фінансують закупівлю ліків, масок, тестів, медобладнання. У разі вступу законопроекту №3275 в дію у громад не буде коштів на зарплати медикам, вчителям, соцпрацівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ.