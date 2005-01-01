Онлайн-лотерея Космолот дает шансы на выигрыш

Космолот – украинская онлайн-лотерея, предлагающая всем желающим испытать свою удачу и выиграть огромные деньги.

Онлайн игровой клуб казино Космолот позволяет любителям азартных игр зарабатывать и получать удовольствие от игрового процесса. Онлайн клуб предлагает пользователям сыграть в лотерею или испытать удачу в лотоматах. Деятельность компании сертифицирована и разрешена рядом документов Министерства финансов Украины.

Функционал клуба

Космолот – «молодой» клуб. Это не помещало специалистам создать качественный продукт в лучших традициях казино. Первое, что предлагается сделать новичку – пройти регистрацию. Это можно осуществить путем заполнения специальной регистрационной формы или сделать все в два клика, авторизовавшись на сайте при помощи аккаунта Google.

Сразу после регистрации пользователю будет предложен бонус на выбор. Среди них:

Депозит от 100 гривен. Активировав такой бонус, клиент получит 100-150% к сумме депозита + 50 фриспинов в лотомате Book of Ra, с вейджером 35;

Депозит от 2000 гривен. При активации бонуса, на счет игрока начисляется бонус в 125% от суммы депозита + 100 фриспинов. Вейджер 40.

Чтобы пользователи не потеряли интерес к игре, администрация проекта каждый четверг предлагает поучаствовать в квестах, где за выполнения заданий игроки будут получать подарки и призы. На регулярной основе в Космолоте проводятся турниры, где самые активные и удачливые клиенты смогут выиграть солидные суммы денег (сегодня самый крупный приз составляет 50000 евро).

Организаторы бонусных программ не останавливаются на достигнутом! Все активные пользователи смогут получить кэшбэк 10% от суммы всех депозитов (и более, в зависимости от статуса пользователя) каждую неделю. Чтобы получить деньги, достаточно обратиться в чат онлайн поддержки клиентов.

Каждый игрок вправе рассчитывать на персональные предложения лотерейного клуба. Необходимо авторизоваться на сайте и верифицировать электронную почту через личный кабинет. Организаторы на регулярной основе будут радовать пользователей приятными скидками, кэшбэком и персональными акциями, высылая по указанному адресу уведомления.

Игровое разнообразие – что предлагает Космолот?

Космолот – молодая организация, которая ввиду возможностей не успела «обрасти» широким игровым разнообразием. Сегодня, клиенту предлагается порядка 300 лотоматов от таких производителей как НетЕнт, Новоматик, Гаминатор и др. Также, на сайте предлагается испытать свою удачу в колесе фортуны – розыгрыш призов осуществляется в режиме live-трансляции. Купив билет, пользователю остается только смотреть, как очаровательные девушки вращают колесо фортуны.

Сайт Космолот адаптирован под украинского пользователя, поэтому все расчеты в казино производятся в гривнах и евро. Для пополнения личного счета, клиент может воспользоваться одним из украинских терминалов, или пополнить баланс с банковской карты. На сайте не требуется подтверждать свою личность, отправляя копии паспорта и других документов, что существенно облегчает получение выигрыша.

Расписывать преимущества казино Космолот можно долго. Лучше лично убедиться и опробовать все преимущества клуба перед другими онлайн-казино.