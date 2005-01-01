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Онлайн-лотерея Космолот дает шансы на выигрыш

Космолот – украинская онлайн-лотерея, предлагающая всем желающим испытать свою удачу и выиграть огромные деньги.

Онлайн игровой клуб казино Космолот позволяет любителям азартных игр зарабатывать и получать удовольствие от игрового процесса. Онлайн клуб предлагает пользователям сыграть в лотерею или испытать удачу в лотоматах. Деятельность компании сертифицирована и разрешена рядом документов Министерства финансов Украины.

Функционал клуба

Космолот – «молодой» клуб. Это не помещало специалистам создать качественный продукт в лучших традициях казино. Первое, что предлагается сделать новичку – пройти регистрацию. Это можно осуществить путем заполнения специальной регистрационной формы или сделать все в два клика, авторизовавшись на сайте при помощи аккаунта Google.

Сразу после регистрации пользователю будет предложен бонус на выбор. Среди них:

  • Депозит от 100 гривен. Активировав такой бонус, клиент получит 100-150% к сумме депозита + 50 фриспинов в лотомате Book of Ra, с вейджером 35;
  • Депозит от 2000 гривен. При активации бонуса, на счет игрока начисляется бонус в 125% от суммы депозита + 100 фриспинов. Вейджер 40.

Чтобы пользователи не потеряли интерес к игре, администрация проекта каждый четверг предлагает поучаствовать в квестах, где за выполнения заданий игроки будут получать подарки и призы. На регулярной основе в Космолоте проводятся турниры, где самые активные и удачливые клиенты смогут выиграть солидные суммы денег (сегодня самый крупный приз составляет 50000 евро).

онлайн лотерея Космолот

Организаторы бонусных программ не останавливаются на достигнутом! Все активные пользователи смогут получить кэшбэк 10% от суммы всех депозитов (и более, в зависимости от статуса пользователя) каждую неделю. Чтобы получить деньги, достаточно обратиться в чат онлайн поддержки клиентов.

Каждый игрок вправе рассчитывать на персональные предложения лотерейного клуба. Необходимо авторизоваться на сайте и верифицировать электронную почту через личный кабинет. Организаторы на регулярной основе будут радовать пользователей приятными скидками, кэшбэком и персональными акциями, высылая по указанному адресу уведомления.

Игровое разнообразие – что предлагает Космолот?

Космолот – молодая организация, которая ввиду возможностей не успела «обрасти» широким игровым разнообразием. Сегодня, клиенту предлагается порядка 300 лотоматов от таких производителей как НетЕнт, Новоматик, Гаминатор и др. Также, на сайте предлагается испытать свою удачу в колесе фортуны – розыгрыш призов осуществляется в режиме live-трансляции. Купив билет, пользователю остается только смотреть, как очаровательные девушки вращают колесо фортуны.

Сайт Космолот адаптирован под украинского пользователя, поэтому все расчеты в казино производятся в гривнах и евро. Для пополнения личного счета, клиент может воспользоваться одним из украинских терминалов, или пополнить баланс с банковской карты. На сайте не требуется подтверждать свою личность, отправляя копии паспорта и других документов, что существенно облегчает получение выигрыша.

Расписывать преимущества казино Космолот можно долго. Лучше лично убедиться и опробовать все преимущества клуба перед другими онлайн-казино.

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