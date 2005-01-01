Денис Шмигаль - ще один прем'єр без програми

Фахівці з жалем констатують, у нового глави уряду немає навіть кількох тезових начерків щодо зростання економіки.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня підтримала запропоновану президентом кандидатуру Дениса Шмигаль на посаду прем'єр-міністра України. Місце звільненого юриста Олексія Гончарука зайняв інший "гуру економіки" - 44-річний кандидат економічних наук.

Криза і коронавірус не пройдуть

На початку свого виступу в ВР Денис Шмигаль зізнався, що його близькі напередодні цікавилися: вітати його або співчувати? Це показує, що, по крайній мірі, в оточенні Шмигаль розуміють: посаду прем'єра - це не тільки піаритися на гарячих темах і на самокаті розсікати. Що, здавалося б, вселяє надію якщо не на світле майбутнє, то хоча б на світло в кінці тунелю.

З іншого боку, в мові людини, що зайняла таку посаду, хотілося б хоч трохи конкретики, але як раз її і не було.

Серед основних причин, по яким Денис Шмигаль погодився на посаду прем'єра, він сам назвав економічне падіння, ризики бюджетної кризи, стан промисловості, медицини, соціального захисту населення, питання комунальних платежів, рівень добробуту українських громадян - словом, все!

"Можна довго перераховувати причини падіння і шукати крайніх, але сьогодні у нас немає часу на те, щоб відповідати на питання" хто винен? ". Ми повинні відповісти на питання" що робити? ", - зазначив новий прем'єр. - Є ряд викликів, за які нам треба буде братися негайно: недопущення економічної і бюджетної криз, також ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців і витрат, які ми повинні зменшити. Це стосується зарплат і премій чиновників, в тому числі і членів нового уряду, членів наглядових рад та інших ".

Ще одне питання, яке, за словами нового прем'єра вимагає негайного вирішення - погашення заборгованості перед українськими шахтарями і недопущення краху вугільної галузі. Згадав в своїй промові Шмигаль і коронавірус - без нього сьогодні нікуди.

Зростання відчує кожен українець?

Після коронавіруса дійшла, нарешті, черга і до економіки: на думку нового глави уряду, економічний блок необхідно посилити.

"Він повинен забезпечити не тільки зростання промисловості і аграрного сектора, але і відчуття цього зростання кожним українцем. Поки ж ми побачили тільки зміцнення гривні, яке вдарило по експорту, але ніяк не відбилося на добробуті простих українців", - констатував Шмигаль.

З інших завдань прем'єр перерахував практично всі теми, які були в українців останнім часом на слуху: доступні кредити для малого та середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення, діджіталізація державотворчих процесів, а також презентація найближчим часом стратегії і перспектив державного розвитку.

Ще до затвердження кандидатури Верховною Радою, експерти одностайно говорили про те, що нової стратегії у нового прем'єра не буде. У своїй промові він це прямо підтвердив, зазначивши, що "в пріоритетах залишиться все, що 29 серпня 2019 року озвучив президент під час призначення попереднього уряду, але не було доведено ним до кінця".

Правда, незрозуміло, як ці завдання будуть вирішуватися, адже, каже економіст Владислав Банків, ніякої програми у нового уряду немає.

- У Шмигаль немає не тільки програми, у нього навіть немає тезових начерків у вигляді 5-7 пунктів зростання економіки, - зазначив експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ. - Ми почули звичайну риторику людини, яка хоче порожньою софістикою прикрити завдання, які "не комільфо" озвучувати з трибуни.

У той же час економіст Андрій Мартинюк, погоджуючись, що програми в уряду немає, зазначає: навіть її наявність не є гарантією хоч якоїсь роботи.