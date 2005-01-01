Наскільки точні наші перші враження?

Ми оцінюємо людей в частки секунди, і ці перші враження справляють на нас великий вплив, але часто вони невірні. Якщо Ви перебуваєте в пошуку супутника життя, ось кілька важливих речей, про які слід пам'ятати.

Природа перших вражень непроста, так як знаходиться під впливом непідвладних нашому контролю речей, не до кінця зрозумілих нам процесів нервової системи і стереотипів, що склалися. Але якщо нам вдасться краще зрозуміти, як все це працює, ми зможемо швидше знайти свою другу половинку.

Ні у кого не викликає сумнівів, що ми оцінюємо незнайому людину в частки секунди, але це зовсім не означає, що наша оцінка є вірною.

Так що ж відбувається, коли ми виробляємо гарне перше враження? І як Інтернет змінив сучасні знайомства і стосунки?

На те, щоб оцінити особу людини, йде менше 1/10-ї секунди. Ці перші враження формують наше уявлення про різні аспекти людини, не тільки про його зовнішню привабливість. Наприклад, уявлення людей про професійні якості політика, основані тільки на його зовнішності, може в значній мірі вплинути на підсумок виборів, навіть в разі, коли виборці не знають нічого про цього політика. Такі перші враження невипадкові. Опитування показало, що вони формуються дуже схожими у більшості людей. Однак це зовсім не означає, що вони вірні.

Чи вірні наші припущення чи ні, перше враження складається у нас миттєво, і ми насилу можемо його змінити. Навіть якби у нас було більше часу на оцінку, ми навряд чи прийшли б до іншого висновку.

Є три основних якості, які люди визначають по першому враженню: привабливість, благонадійність і домінування.

У частки секунди ми встигаємо оцінити безліч різних характеристик. Три основні якості, які люди визначають по першому враженню - це привабливість, благонадійність і домінування. З точки зору еволюції, це цілком розумно. Привабливість служить сигналом для створення пари, благонадійність має на увазі наявність необхідних соціальних якостей, таких як вміння піклуватися про дітей, а оцінка домінуючого положення корисна для запобігання конфліктних ситуацій.

Така якість, як домінування, тісно пов'язане з мужністю. В цьому відношенні чоловіка і жінки оцінюються по-різному. Жінки, що мають мужні риси, як правило, оцінюються негативно, в той час як чоловіки - навпаки, позитивно.

Перші враження, засновані на зовнішньому вигляді людини, є загальними, поверхневими і можуть не відповідати дійсності. Якщо мова йде про сайт знайомств, для створення першого враження також має велике значення те, як зроблено знімок. Наприклад, фотографія, зроблена з нижнього ракурсу, з більшим ступенем імовірності справить враження домінування, що є плюсом для чоловіків і мінусом для жінок. Зворотне враження справить фотографія, знята під великим кутом.

Ваша ретельна робота з підбору ідеальних фотографій може виявитися марною.

Вибір фотографій для розміщення на сайті знайомств здійснюється дуже ретельно, так як вони повинні представити нас у вигідному світлі. Такі фотографії повинні говорити не тільки про нашу привабливість, але також і про риси характеру, такі як допитливість або щедрість. Часто для цієї мети люди розміщують фотографії, на яких вони займаються благодійною діяльністю.

Однак вся Ваша робота по підбору ідеальних фотографій може виявитися марною, якщо такі фотографії виявляться в одному ряду з непривабливими людьми. Це називається ефектом послідовності. При складанні рейтингу привабливості Ви з більшою часткою ймовірності оціните людину як привабливу, якщо попередня фотографія була такою, і навпаки.

Перші враження миттєві, але поверхневі, і можуть змінюватися, якщо у Вас з'являється інша більш достовірна інформація, наприклад, коли Ви починаєте розмову з незнайомою Вам людиною.