Как Оформить Электронный Полис ОСАГО На Ukasko

Оформлять ОСАГО нужно каждому водителю. С этим не поспоришь, ведь если у вас нет полиса ОСАГО, то пользоваться своим транспортным средством по назначению вы не имеете право. Именно это предусматривает законодательство Украины. Поэтому, если оформлять ОСАГО вам в любом случае придется, то почему бы не сделать это максимально удобно и выгодно? А именно, почему бы не оформить ОСАГО онлайн.

Оформление ОСАГО является обязательным пунктом для каждого водителя. Если случится ДТП или дорожная полиция решит проверить наличие необходимых документов, то вам грозит штраф. А в случае аварии еще и самостоятельное возмещение не только своих убытков, но и расходов всех пострадавших лиц.

ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев наземного транспорта. Данный полис страхует ваши действия на дороге. Если по вашей вине произойдет ДТП или столкновение, то страховая компания, с которой вы заключили договор, возместит убытки тем, кто пострадал по вашей вине. Также данный полис называют автоцивилкой или автогражданкой.

Электронный Полис ОСАГО Украина

Многие водители настороженно или негативно относятся к полису ОСАГО. Многие воспринимают его как дополнительное налогообложение или считают полис слишком дорогим удовольствием. Хотя по данным МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро Украины) средняя стоимость полиса ОСАГО составляет приблизительно 500 грн. Именно МТСБУ регулирует работу страховых компаний, предоставляющих автострахование. Поэтому этим данным можно доверять.

Штраф в случае отсутствия полиса ОСАГО будет составлять 850 грн. Плюс к этому добавьте пятизначные суммы на ремонт вашего автомобиля и транспорта пострадавшей стороны. А ведь пострадавший может быть отнюдь не один. И плюс ко всему, возможно вам придется возмещать не только убытки, нанесенные имуществу, но и возмещать вред, причиненный здоровью. А это еще одна дополнительная статья расходов. Поэтому очевидно, что оформлять полис ОСАГО выгоднее, чем возмещать все расходы самостоятельно.

Полис ОСАГО отличает среди других автомобильных страховок доступная цена. Тем более, что оформляя ОСАГО можно еще и сэкономить. Для этого нужно оформить электронный полис ОСАГО.

Калькулятор ОСАГО в Украине

Электронный полис ОСАГО - это обычная автогражданка, только в электронном формате. Электронный полис является полноценным действующим документов. Его не обязательно распечатывать и можно хранить в телефоне или в планшете. Это удобно и такой полис нельзя потерять. Даже в случае кражи телефона электронный полис хранится на вашей электронной почте и в личном кабинете, поэтому вы всегда можете скачать или распечатать документ.

Но одно из главных преимуществ электронного полиса ОСАГО заключается в том, что он дешевле бумажного варианта.

Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается по специальной формуле. Есть единый базовый платеж, который умножается на множество различных коэффициентов. Самостоятельно найти значения всех коэффициентов достаточно долго, поэтому вам поможет ОСАГО калькулятор. Зап

олняя необходимые поля онлайн, вы в течении нескольких минут будете знать итоговую сумму страхования.

Один из необходимых коэффициентов разработан специально для электронных полисов ОСАГО. Он снижает стоимость страховки и позволяет оформить автогражданку онлайн дешевле практически на 10%. Данный пункт специально создан для того, чтобы поощрить водителей приобретать электронный ОСАГО, отказаться от бумажной волокиты и бюрократии.

Поэтому если хотите максимально выгодно оформить страховой полис ОСАГО - рекомендуем платформу UKASKO. Здесь вы не только сэкономите законные 10% на оформлении онлайн-полиса, но и сможете выбрать из всех предложений разных страховых компаний самое выгодное и дешевое.

Как Действует Закон Про ОСАГО

Законодательством Украине предумотрено каждому владельцу транспортного средства иметь полис ОСАГО. Деятельность страховых компаний и урегулирование страховых случаев контролируется МТСБУ (Моторно транспортным страховым бюро Украины). Примечательно, что с каждым годом закон об ОСАГО изменяется в пользу водителей. Так, регулярно растут страховые выплаты. В 2019 году их повысили до 130 тыс и 260 тыс грн за причиненный ущерб имуществу и здоровью соответственно. А к 2025 году планируется постепенно поднять уровень страховых выплат до стандартов, принятых в Евросоюзе. А это несколько миллионов гривен.

Кроме того, изменяется не только уровень выплат по ОСАГО, но и упрощается бюрократическая система. Сначала узаконили оформление страховок онлайн, а в в 2019 году признали действующими электронные полисы ОСАГО. Все это направлено на то, чтобы повысить лояльность водителей и мотивировать их следовать букве закона и застраховать свою ответственность.

Обязательное Страхование Автогражданской Ответственности

Несмотря на законодательные требования к наличию ОСАГО, многие водители не покупают страховые полисы. Они либо надеются на счастливый случай, либо хотят обмануть систему. Однако благодаря положительным изменениям закона об ОСАГО с каждым месяцем все большее количество автомобилистов оформляют обязательное автострахование ОСАГО. И также растет количество тех, кто оформляет ОСАГО онлайн.

Еще один плюс электронного полиса - это то, что его невозможно подделать. Все полисы ОСАГО формируются в единой базе МТСБУ, и после оплаты номер страхования сохраняется там. У всех сотрудников правоохранительных органов есть доступ к данному реестру. Поэтому в случае проверки документов вам достаточно назвать номер ОСАГО либо показать полис с телефона или другого гаджета.

Выгодная Автоцивилка Киев

Оформляя ОСАГО, не забывайте о том, что некоторые категории граждан имеют право на существенную скидку при оформлении. К ним относятся:

Люди с инвалидностью;

Пенсионеры;

Чернобыльцы;

Участники войны.

В случае возникновения страховой ситуации, если ОСАГО оформлен на льготника, важно чтобы за рулем транспортного средства также находился человек, имеющий право на скидку. Иначе страховая компания может не возместить убытки либо выплаты по ОСАГО будут выданы не в полном размере.

Что Покрывает Страхование Авто

Полис ОСАГО покрывает ваши убытки связанные с возмещением средств пострадавшим в аварии, случившейся по вашей вине. Автогражданка не распространяется на ремонт вашего автомобиля, на возмещение ущерба в случае угона, взлома или повреждений автомобиля от рук злоумышленников, техногенных или природных катастроф. ОСАГО - это страхование вашей ответственности на дороге. И защита ваших сбережений в случае аварии или ДТП.