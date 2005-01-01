Незаменимый атрибут романтичного торжества

Свадебная церемония – одно из самых долгожданных и запоминающихся событий в жизни каждого человека. Поэтому при подготовке к этому мероприятию внимательно относятся к каждой мелочи. Одним из главных атрибутов свадьбы являются цветы. Они используются для декора банкетного зала и машины молодожёнов, их нарядов. Это символ любви, нежности.

Идеальное дополнение наряда

Нежные, трогательные живые цветы создают особую атмосферу на свадебной церемонии. Ключевым атрибутом свадьбы по праву считается букет невесты, который должен быть продуман до мельчайших деталей. Он не только дополняет красивое платье, но и делает образ молодой романтичным, чистым, нежным.

Каждая девушка при подготовке к свадебной церемонии предъявляется особые требования к букету. Он должен идеально сочетаться со свадебным платьем и тематическим направлением торжества, хорошо дополнять общее флористическое оформление. Кроме этого, важно позаботиться, чтобы букет сохранял свой первоначальный свежий и красивый вид на протяжении длительного периода времени. Ведь он призван стать одним из символов праздника и его украшением.

Правила выбора букета

Свадебные букеты невероятно разнообразны. Флористы компании Studio Flores могут предложить, как классические варианты, так и подготовить индивидуальный букет, учитывая все предпочтения молодых. При обращении к профессионалам каждая девушка может быть уверена в том, что созданный для нее букет станет идеальным дополнением романтичного торжества.

При выборе свадебных букетов важно в первую очередь учитывать следующие нюансы:

размер и форма композиции. Самым популярными считаются букеты, выполненные в форме круга;

цвет. Классическим выбором называют композиции белого и кремового оттенка;

цветы. Большинство невест предпочитают букеты из благородных роз;

сезон. Букет должен соответствовать времени года, погоде. Правильный выбор сезонных растений – гарантия долговечности композиции.

Выбор цветов

Бесспорным лидером для составления свадебных букетов является роза. Красивые и изысканные розы идеально дополняют неповторимую атмосферу торжества, смотрятся трогательно и романтично. В таких букетах сочетается простота, изысканность, элегантность. При этом, розы являются и самым практичным решением. Они отличаются доступной стоимостью, большим разнообразием форм, оттенков. Большинство невест выбирают чайные, белые и розовые розы.

Флористы компании Flores Shop утверждают, что одним из самых популярных выборов среди современных невест являются орхидеи. Они символизируют чистоту, чувственность. Пионы являются источником искренности, теплоты. Гортензии несут в себе женственность, элегантность. Тюльпаны считают признанием вечной, искренней любви.

Свадебный букет должен гармонировать с общим образом, вызывать приятные эмоции у невесты. Поэтому главный фактор его выбора – личные вкусы, пожелания, предпочтения молодожёнов. Опытные флористы лишь могут внимательно учесть все запросы клиентов и предложить несколько наиболее удачных вариантов.