Товары EuroKonus» для комфортной атмосферы в доме

Уровень влажности воздуха – один из главных показателей, напрямую влияющих на состояние здоровья. Засушливый воздух в холодные месяцы делает людей более восприимчивыми к вирусным и бактериальным инфекциям, аллергии, кожному зуду, повышает риск развития астмы. Маленькая влажность также делает воздух более холодным, ускоряет высыхание древесины, что приводит к возникновению скрипа в поле, трещин в гипсокартоне и штукатурке. Единственным правильным решением проблемы сухого микроклимата является приобретение увлажнителя.

Как работает увлажнитель

Главным принципом работы увлажнителей является испарение воды с какого-либо элемента: картриджа, ванночки или мембраны. В зависимости от механизма испарения и использующегося элемента, как правило, выделяют паровые, ультразвуковые и традиционные увлажнители воздуха.

В ультразвуковом увлажнителе вода попадает на мембрану и расщепляется на мельчайшую пыль, которая выносится потоком воздуха в помещение. В традиционных увлажнителях жидкость заливается в бачок, откуда попадает на картриджи, в которых прогоняется воздух. Паровые модели увлажняют посредством нагревания помещенной в ёмкость воды.

Новейшие виды используют систему обратного осмоса, которая очищает воду от минеральных и биологических соединений перед испарением, предотвращая загрязнение воздуха, мебели или дыхательной системы. На сегодня система обратного осмоса купить цена Запорожье можно в магазине «EuroKonus», где есть большой выбор сантехнического оборудования.

Как сухой воздух влияет на здоровье

При низком содержании воды в воздухе, развивается сухость слизистых оболочек, бронхов и кожи. Снижается способность эпителия воздушных путей задерживать и выводить пыль, бактерии, вирусы. Развивается раздражение и снижение местного иммунитета в носовой полости. Кожа начинает шелушиться, снижаются защитные функции, повышается риск появлений угрей, прыщей.

Сухой воздух особенно опасен для детей младшего возраста из-за чувствительной кожи и дыхательной системы. На фоне снижения иммунитета и невозможности использовать сильные препараты, у детей намного чаще возникают опасные инфекционные заболевания.

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Когда стоит покупать

Увлажнители часто используются для облегчения:

Сухости кожи, горла;

Заложенности носа и головной боли;

Раздражения слизистой носа, кровотечения;

Сухой кашель;

Потрескавшиеся губы;

Раздражение голосовых связок.

Многие взрослые, особенно дети, склонны к этим состояния, когда воздух в доме становится сухим. Это особенно распространено в зимние месяцы или летом, когда используется кондиционер.

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