Аминокислоты в спортивном питании

Аминокислоты в организме играют роль склейки строительного материала белка. Они являются основой клеток. Благодаря тому, что аминокислоты активно участвуют при наращивании мышечной массы, они играют большую роль для профессионального бодибилдинга. Но не все аминокислоты организм способен синтезировать самостоятельно. Некоторые из них можно получить только при приеме пищи или в чистом виде в качестве таблеток и биодобавок.

Какие аминокислоты рекомендуют употреблять в виде биодобавки во время курса тренировок

Аминокислоты принимают участие в обмене веществ организма, в результате которого происходит распад аминокислот на метаболиты. При этом один вид аминокислот приводит к повышению уровня глюкозы, другие к образованию жиров. Рекомендуется добавить в рацион незаменимые организмом аминокислоты. Они обладают рядом положительных преимуществ для организма. Какие из них самые популярные в спорте и рекомендуются для наращивания массы тела:

Бета-аланин – обладает восстанавливающими свойствами и является антиоксидантом;

– обладает восстанавливающими свойствами и является антиоксидантом; L -карнитин – безопасный жиросжигатель, эффективность повышается только во время активных тренировок и силовых нагрузок;

– безопасный жиросжигатель, эффективность повышается только во время активных тренировок и силовых нагрузок; ВСАА – исследования доказали, что эта добавка запускает анаболические процессы, питает и защищает мышечные ткани.

– исследования доказали, что эта добавка запускает анаболические процессы, питает и защищает мышечные ткани. Глютамин – добавка, которая обладает теми же свойствами что и ВСАА, анаболик и хорошо работает с мышцами;

– добавка, которая обладает теми же свойствами что и ВСАА, анаболик и хорошо работает с мышцами; Цитруллин – хорошее средство для восстановления после активных тренировок, способствует улучшению питания мышц.

Все эти аминокислоты можно приобрести и принимать по схеме по рекомендации личного тренера. Большой выбор аминокислот для спортсменов и бодибилдеров можно посмотреть на сайте по доступной цене.

Роль аминокислот в спорте

Аминокислоты обладают массой положительных свойств для тех, кто следит за стройностью своего тела и хочет ускорить процесс достижения результата. И если каких-то полезных веществ не хватает организму, то построение тканей замедляется. Людям, которые выбрали серьезный спорт, прием аминокислот необходим. Так как они должны гарантировано получать нужную дозу добавок. Это должны быть чистые очищенные биотехнологически аминокислоты. Только тогда они смогут принести нужный результат. Причем многие тренера рекомендуют делать коктейль их разнообразных кислот. Каждая из них будет дополнять по своим свойствам друг друга. Это поможет стимулировать рост мышечной ткани и вывести лишний жир. Более подробно схему распишет тренер.

Преимущества приема аминокислот при спортивных тренировках: