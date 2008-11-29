Почему подросткам важно изучать английский

Возможности и перспективы изучения

Подростки и студенты – это та категория людей, перед которыми открываются горизонты и пути в самостоятельную жизнь. Не воспользовавшись шансом изучения английского в подростковом возрасте, позже мотивация будет падать. Есть молодые люди, не видящие пока необходимость в прохождении курса. Они просто не подозревают, насколько знание английского может облегчить, разнообразить жизнь в будущем.

Самой главной причиной посещать курсы английского для подростков являются широкие профессиональные перспективы. Изучать английский сейчас не просто стоит, это является важным этапом подготовки к поступлению в ВУЗ, выбора профессии и самореализации. Особенно в плане профессионального развития, ведь ведущие компании предпочитают работников, владеющие языком на высоком уровне.

Еще это стимул беспрепятственно путешествовать. Теперь нет необходимости ограничиваться соседними странами или путешествовать исключительно под руководством гидов и тур. операторов. Если имеется инструмент для общения с жителями практически любой страны мира, это вдохновляет на новые приключения, знакомства, путешествия.

Где быстро и эффективно выучить язык?

Язык пригодится подростку для получения престижной работы, бизнеса, профессионального роста. Где лучше изучать, чтобы эффективно и на высоком уровне? Курсы английского языка Сambridge Сlub – это команда опытных специалистов международного уровня, знающих, как доносить знания и как способствовать закреплению учебного материала. Школа английского языка Сambridge-Сlub выступает в роли официального экзаменационного и подготовительного центра Кембриджского Университета, что позволяет ученикам не только выучить язык, но и подтвердить полученный уровень международным сертификатом.

Почему стоит обучаться здесь?

Постоянный штат преподавателей с международно признанной квалификацией.

Комфортные занятия в небольших группах от 6 до 10 человек. Так преподаватели английского языка могут уделить внимание каждому.

Учебные программы составлены на основе международных стандартов Кембриджского университета. Все учебники самые современные и всемирно признанные.

Офис оборудован так, чтобы занятия проходили в комфортной обстановке для наиболее эффективного усвоения получаемых знаний.

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Доступные цены на прохождение выбранного курса. Заключается договор, все интересы студентов защищены. Также предусмотрена возможность пересчета курса, если умели пропущенные занятия.

После получение определенного языкового уровня сдается международный экзамен Cambridge Assessment English. В ходе обучения, учащиеся тестируются по всем четырем аспектам (разговорная речь, чтение, слушание, письмо) в соответствии с общеевропейской шкалой.

Школа английского для подростков в Сambridge Сlub – это двери в мир новых возможностей для всех желающих, инновационные технологии обучения, индивидуальный подход к каждому студенту. Главное не упустить этот шанс сейчас, чтобы не пришлось жалеть в будущем.