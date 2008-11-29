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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Почему подросткам важно изучать английский
Возможности и перспективы изучения
Подростки и студенты – это та категория людей, перед которыми открываются горизонты и пути в самостоятельную жизнь. Не воспользовавшись шансом изучения английского в подростковом возрасте, позже мотивация будет падать. Есть молодые люди, не видящие пока необходимость в прохождении курса. Они просто не подозревают, насколько знание английского может облегчить, разнообразить жизнь в будущем.
Самой главной причиной посещать курсы английского для подростков являются широкие профессиональные перспективы. Изучать английский сейчас не просто стоит, это является важным этапом подготовки к поступлению в ВУЗ, выбора профессии и самореализации. Особенно в плане профессионального развития, ведь ведущие компании предпочитают работников, владеющие языком на высоком уровне.
Еще это стимул беспрепятственно путешествовать. Теперь нет необходимости ограничиваться соседними странами или путешествовать исключительно под руководством гидов и тур. операторов. Если имеется инструмент для общения с жителями практически любой страны мира, это вдохновляет на новые приключения, знакомства, путешествия.
Где быстро и эффективно выучить язык?
Язык пригодится подростку для получения престижной работы, бизнеса, профессионального роста. Где лучше изучать, чтобы эффективно и на высоком уровне? Курсы английского языка Сambridge Сlub – это команда опытных специалистов международного уровня, знающих, как доносить знания и как способствовать закреплению учебного материала. Школа английского языка Сambridge-Сlub выступает в роли официального экзаменационного и подготовительного центра Кембриджского Университета, что позволяет ученикам не только выучить язык, но и подтвердить полученный уровень международным сертификатом.
Почему стоит обучаться здесь?
После получение определенного языкового уровня сдается международный экзамен Cambridge Assessment English. В ходе обучения, учащиеся тестируются по всем четырем аспектам (разговорная речь, чтение, слушание, письмо) в соответствии с общеевропейской шкалой.
Школа английского для подростков в Сambridge Сlub – это двери в мир новых возможностей для всех желающих, инновационные технологии обучения, индивидуальный подход к каждому студенту. Главное не упустить этот шанс сейчас, чтобы не пришлось жалеть в будущем.
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