БК ВулканБет: игра и ставки

Букмекерская контора ВулканБет – достаточно новый он-лайн игрок на беттинговом рынке. Но она уже зарекомендовала себя хорошей площадкой, для игры, где возможно делать ставки на спорт и киберспорт.

Как и у любой другой сетевой компании, у https://vulkanbet.com.ua/, на случай непредвиденных ситуаций есть альтернативные зеркала на других ресурсах. Зеркала работают точно так же как и основная интернет-страница. Ссылки на зеркала имеются на основном веб-ресурсе.

Регистрация, авторизация и идентификация

Для полноценной участия в игре, новому пользователю необходимо пройти регистрацию и авторизацию на сайте компании.

Для чего это нужно

Основное условие законодательства в игровом сфере – игрок должен делать ставки лично, чтобы избежать мошенничества. Именно поэтому при регистрации БК не только запрашивает скан-копии личных документов, но в он-лайн режиме удостоверяет соответствие документов личности игрока.

Кроме того, многоступенчатая регистрация – фильтр, препятствующий участию в азарт ой игре несовершеннолетним лица.

Как пройти регистрацию

Компанией предусмотрена трёхступенчатая процедура регистрации. На стартовой странице сайте БК необходимо найти иконку регистрации, расположенную в верхней правой части страницы. И далее действовать согласно указаниям. Компанией предусмотрена трёхступенчатая процедура регистрации:

На первом этапе необходимо указать ФИО и контактные данные

На втором этапе указываются личные данные и предоставляются скан-копии документов удостоверяющих личность

Третий этап – визуальная он-лайн связь с оператором конторы, на которой он удостоверяется в соответствии поданных документов личности игрока.

Только после этого игрок попадает в личный кабинет, получить стартовый бонус и может принять участие в игре.

Линия ставок

Интерфейс сайта

Интерфейс стартовой страницы БК ВулканБет выполнен в чёрно-красных тонах. Вверху, на командной строке расположены разделы, игровых залов, на которых можно делать ставки:

Ставки на спорт

Ставки на киберспорт

Лайв.

Все надписи кликабельны, нажав на которые можно попасть в нужный игровой зал.

Ставки на спорт

В левой части страницы ставок на спорт перечислены турниры и чемпионаты различных видов спорта, по которым проводятся розыгрыш. Топовые турниры расположены вверху таблицы. Роспись достаточно представительна. В номинации – более двадцати различных видов спорта от популярных футболе, хоккее, теннисе, смешанным единоборствам, баскетболе, боксе до достаточно нишевых, например, австралийском футболе. Как недостаток стоит отметить отсутствие таких популярных видов спорта,м как фигурное катание, гимнастика, лёгкая атлетика, лыжи и набирающий оборота кёрлинг.

Нажав на вид спорта, и выбрав интересующий турнир, следует переместить внимание в правую часть страницы, где отражаются турниры, поединки и ставки по ним. Каждой игре, состязанию или единоборству соответствуют линии ставок.

Заключать пари можно на результат по игре и по таймам (сетам, раундам), тотал, фору, гандикап. В качестве плюса можно отметить вариативность форы и тотала.

Среди недостатков аналитики отмечают:

Отсутствие он-лайн трансляций игр и инфографики

Недостаточно широкая роспись

Отсутствие ставок на политические и культурные события, топовые премии и номинации (Кинофестивали, Оскар, МТVи т.д.)

Стоит отметить, что недостатки беттинговой конторы являются ВулканБет являются болезнями роста. А в целом БК уверенно завоёвывает свою нишу в виртуальном сегменте мирового беттинга.