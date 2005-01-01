За селфи, сделанное за покерным столом или монитором, можно попасть на EPT Sochi

В качестве призов для участников акции «Покерное селфи» на PokerStars выступают три десятка билетов на сателлиты к European Poker Tour в Сочи.

Оказывается, это возможно! Более того, для воплощения мечты в реальность вообще не нужно проходить какие-то испытания в виде миссий или набора определенных комбинаций на том или ином этапе раздачи – как сообщает ddgame.ru, достаточно всего одной фотографии!

Правда, фотографии не любой, а исключительно той, что называется модным словом «селфи» – то есть снимок себя любимого (или любимой) на камеру телефона не более чем с двумя соседствующими в кадре индивидуумами. И антураж должен быть соответствующим: герой кадра должен (или должна) находиться за карточным столом «живой» игры или за монитором во время сессии онлайн-покера.

За это и полагается десяток билетов на сателлиты, ведущие в сочинский этап Европейского покерного тура – пять номиналом 11 долларов для занявших места с 6 по 10 и четыре для мест со 2 по 5 (здесь билеты ведут уже в 22-долларовый сателлит). Главный приз, который получает победитель конкурса селфи – билет в сателлит за 215 долларов.

Помимо этого, еще двадцать билетов в отборочный турнир по 5,5 доллара будут распространены среди участников конкурса на основе случайного выбора. Оценивать соискателей приза будет жюри, в которое войдут представители PokerStars, причем в качестве критериев фигурируют не только соответствие фото тематике, но и креативность, и чувство юмора, и даже общее впечатление от снимка.

Селфи необходимо присылать от имени совершеннолетнего пользователя PokerStars с подтвержденным и активным профилем в специально заведенный официальным сообществом «красно-пиковых» Вконтакте альбом (это означает согласие не только с правилами акции «Покерное селфи», но и с использованием фотографий впоследствии). Сроки проведения мероприятия – со второго по восьмое марта с определением победителя сразу после Международного женского дня.

Эта акция стала уже третьим за последнее время проявлением политики поощрения лояльности пользователей PokerStars за последнее время. До этого «старзы» трижды снижали вдвое стоимость участия в своих турнирах, а также провели специальный турнир для представительниц прекрасного пола с главным призом в виде Platinum Pass.