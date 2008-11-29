Що потрібно знати, якщо прийшли з обшуком

Скандал з обшуками в редакції "Секретних матеріалів" на "1 + 1" нагадав, що від тюрми і суми нікому не варто зарікатися. Р

Де можуть проводити обшук?

Санкція суду передбачає, що за вказаною адресою можуть бути оглянуті всі приміщення і всі можливі місця схованок: шафи, сейфи, кухонне начиння, комоди з білизною, а також гаманці, сумочки, косметички, одяг і так далі. Якщо в кімнаті знаходиться тяжкохворий або спить дитина, це не є перешкодою для обшуку. Слідчі мають право зламати всі замки, розпороти подушки, дитячі іграшки, навіть обдерти шпалери і розкрити паркет.

Що можуть шукати?

Шукати повинні тільки те, що має відношення до кримінального провадження і зазначено в ордері на обшук. Наприклад, гроші, зброю, інформацію в комп'ютері. Якщо в ордері зазначено зброю, а слідчі вилучають комп'ютер, це порушення.

Чи потрібно запрошувати адвоката?

Так, це необхідно, щоб правильно зафіксувати порушення, які можуть відбуватися під час обшуку, і захиститися від необережних дій.

- У грудні 2017 року почала працювати норма, за якою адвоката можна залучати на будь-якій стадії обшуку, - каже адвокат Олексій Сиротін. - У разі відмови з боку слідчого всі отримані докази будуть розцінені судом як неприпустимі.

Якщо свого адвоката немає, вимагайте чергового захисника по лінії безоплатної правової допомоги.

Чи можна запрошувати своїх понятих?

Навіть бажано. Прийнято вважати, що понятих приводить слідчий, проте часто в цій ролі виступають не сторонні люди, а штатні помічники поліцейських.

- Закон не обмежує кількість понятих при обшуку. Ви можете покликати людей з вулиці, сусідів. Єдина умова, щоб вони погодилися поставити свої підписи в протоколі обшуку, - каже адвокат.

Чи можна знімати обшук на телефон?

Відеофіксацію процесу зобов'язане забезпечити слідство. Право на зустрічну відеофіксацію має адвокат, але без права оприлюднювати плівки. Вони складають таємницю слідства і можуть демонструватися тільки в суді.

Господар помешкання може вести відеозйомку тільки з дозволу слідчого.

Чи треба відповідати на питання?

Під час обшуку слідчий може задавати питання. Відповідати або не відповідати - право сторони захисту. Слідчий навіть може провести допит, але тільки з письмової згоди людини, якої торкнувся обшук.

Допит - це окрема процесуальна дія. Якщо згоди під час обшуку немає, людині зобов'язані направити повістку за три дні до призначеної дати допиту.

Як зафіксувати порушення?

Ведеться протокол, куди сторона захисту має право внести всі порушення і всі претензії, які виникли під час процедури. Адвокати кажуть, що чим більше зафіксовано порушень, тим легше буде будувати захист в суді.

Чи потрібно щось підписувати?

Підписувати доведеться протокол обшуку, але це в інтересах захисту. Якщо відмовився поставити підпис, то в такому разі по-перше, не зможете ознайомитися зі змістом документа і переконатися, що в ньому викладені всі претензії, по-друге, не отримаєте його копію.

Копію протоколу слідчий зобов'язаний надати відразу після підпису.

Що можуть вилучити?

Все, що було зазначено в ордері і знайдено під час обшуку.

Закон, що вступив в силу з грудня 2017 року, теоретично забороняє вилучення електронних інформаційних систем, але із застереженням: крім випадків, коли необхідно провести їх експертизу. А слідчий зазвичай обґрунтовує вилучення комп'ютерної техніки саме експертизою.

Які права у журналістів

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, журналіст так само, як священик і адвокат, має особливий статус. Священнослужителя ніхто не може примусити розкрити таємницю сповіді, адвоката - адвокатську таємницю. Журналіст має право на нерозголошення джерела інформації.

- Однак під час обшуку преференцій у журналістів немає, - каже адвокат Денис Овчаров. - Слідчі мають право вилучити комп'ютер, щоб перевірити електронну пошту, з якої працівник ЗМІ міг отримати інформацію, шукати стерті файли. Але розповідати, хто надіслав лист або звідки взятий компромат, журналіст не зобов'язаний. Якщо опубліковані матеріали паплюжать якусь персону, вона має право подати на журналіста в суд позов про захист честі і гідності.

У законі, що регламентує право на журналістську таємницю, є застереження: "крім випадків, коли його (співробітника ЗМІ) зобов'язує до цього рішення суду на основі закону".