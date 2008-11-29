Їжа, еротика і гроші активують різні "зони задоволення" в мозку

Здійснюючи будь-яку дію, ми-усвідомлено чи ні - очікуємо нагороди. Це запрограмовано еволюцією: якщо щось йде на користь нам або нащадкам, в мозку активуються відповідальні за винагороду зони, і ми відчуваємо задоволення.

Ця система допомогла вижити нашим предкам: вони запам'ятовували позитивний досвід, щоб повторити його знову. Так закріплюється поведінка, корисна для виживання.

Тим часом в сучасному світі, рясному і комфортному, люди часто приймають імпульсивні рішення. При цьому наш мозок все так же оцінює доступні варіанти з точки зору їх вигоди - розміру винагороди, яку можна за них отримати.

Відповідь на різні типи винагород кодується активністю різних структур мозку. Відомо, що в обробку інформації про можливу нагороду залучені в тому числі базальні ганглії - скупчення підкіркових ядер головного мозку, що відповідають за рухові і регуляторні функції. Базальні ганглії розташовані прямо в центрі мозку і відносяться до лімбічної системи.

Однак до недавнього часу залишалося невідомим, як активність базальних гангліїв залежить від типу пропонованої нагороди.

Щоб знайти відповідь, вчені з Вищої школи економіки і Сколковського інституту науки і технологій спільно з канадськими колегами з Йоркського університету провели метааналіз досліджень, в яких взяли участь більше п'яти з половиною тисяч чоловік. Всі добровольці були старші 18 років, не мали психічних відхилень і залежностей.

У відібраних роботах за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії фіксувалася активність різних відділів мозку у відповідь на інформацію про винагороду - харчову, еротичну або грошову.

109 досліджень було присвячено грошам. У більшості з них випробуваним потрібно було якомога швидше натиснути на кнопку, щоб отримати більше або втратити менше грошей. В інших дослідженнях учасники грали в Економічні ігри з можливістю отримати або втратити гроші. У 34 дослідженнях добровольцям пропонувалося дивитися на еротичні зображення або відеозаписи. В цей час фіксувалася активність їх мозку, а після вона порівнювалася з даними тих випробовуваних, які дивилися нейтральні за змістом картинки і відео. В інших 47 роботах учасники отримували солодку нагороду.

Проаналізувавши отримані в цих дослідженнях дані, вчені зробили висновок, що всі типи винагород активували різні ядра базальних гангліїв.

За словами доцента департаменту психології ВШЕ Марі Арсаліду, у відповідь на харчову нагороду залучалися в основному ядра, розташовані в правій півкулі мозку, на еротичну - права зовнішня бліда куля і ліве хвостате тіло, а на грошову - всі ядра базальних гангліїв, включаючи прилегле ядро.

Грунтуючись на отриманих даних, вчені запропонували нову модель обробки інформації про винагороду. Вона передбачає, що саме базальні ганглії відіграють ключову роль в роботі цієї системи.

Базальні ганглії відіграють ключову роль в роботі системи винагороди, а їх зв'язок з іншими відділами мозку залежить від типу нагороди, з'ясували вчені.

Цікаво, що крім базальних гангліїв включалися і інші структури мозку, і їх активація залежала від того, яку саме нагороду отримували випробовувані. Так, при отриманні їжі і перегляді еротики активувався лівий таламус, а при грошовій винагороді - правий. (Саме таламус вибирає, які стимули потребують нашої уваги).

Крім того, смачна їжа активувала правий острівець (він об'єднує інформацію, одержувану від емоцій, роздумів і відчуттів внутрішніх органів) і огорожу - область, яку пов'язують зі свідомим сприйняттям.

Еротичні картинки і відео активували веретеноподібну звивину, яка відповідає за уяву, і амігдалу, відповідальну за присвоєння емоційної цінності різним стимулам.

Нарешті, грошові винагороди активували лобові зони неокортексу. Це області кори головного мозку, які найбільш розвинені у людей і відповідають в тому числі за усвідомлене мислення і мову.

Розуміння того, які структури мозку залучені в оцінку різних винагород, дозволяє зрозуміти механізми прийняття рішень людиною - від вибору шоколадного батончика замість здорового сніданку до участі в певних інвестиційних угодах, пояснюють автори дослідження.

Крім того, подібні дослідження можуть стати в нагоді при створенні штучного інтелекту з людською системою винагороди. В цьому випадку його дії будуть визначатися не тільки алгоритмами і командами, а й можливістю отримати нагороду, що може підвищити його ефективність.

Стаття за підсумками цієї роботи опублікована в журналі Brain Imaging and Behavior.