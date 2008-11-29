Банк розвитку Китаю випустить облігації для боротьби з коронавірусом

Банк розвитку Китаю готує випуск облігацій на суму 14,25 мільярдів ЮАНІВ (близько 2 мільярдів доларів за поточним курсом). Мета розміщення-збір коштів для боротьби з коронавірусом нового типу.

Термін погашення спеціальних облігацій банку складе один рік, повідомило агентство Reuters.

Число тих, що заразилися коронавірусом в Китаї перевищило 20,4 тисяч осіб, кількість летальних випадків зросла до 425, повідомив у вівторок Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР.

Частка летальних випадків в загальному числі тих, що заразилися пневмонією, викликаною новим коронавірусом, в Китаї становить 2,1%, що значно нижче, ніж при захворюванні атиповою пневмонією (ТОРС), заявила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн, передає ТАСС.

Незважаючи на те, що кількість нових випадків зараження коронавірусом збільшується, смертність в Китаї дуже низька — всього 2,1% [від загального числа хворих], що значно нижче показників смертності від таких захворювань, як лихоманка Ебола, важкий гострий респіраторний синдром (ТОРС, або SARS, відомий також як атипова пневмонія) і Близькосхідний респіраторний синдром (MERS)", — наводить у вівторок її слова сайт МЗС КНР.

"В даний час кількість тих, що одужали постійно зростає. Ми повністю впевнені у своїй здатності перемогти в цій боротьбі з епідемією", - додала Хуа Чуньїн.

Дипломат також вказала на те, що " зусилля Китаю в боротьбі зі спалахом захворювання отримали визнання Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і міжнародного співтовариства".