Як правильно вивчати Біблію

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Перш за все потрібно щиро захотіти пізнавати Слово Боже. І почати шлях пізнання краще з Нового Завіту. Досвідчені пастирі рекомендують знайомитися з Біблією через Євангеліє від Марка (тобто не по порядку їх викладення). Воно найкоротше, написано простою і доступною мовою.

Прочитавши Євангелія від Матвія, від Луки і від Іоанна, переходимо до книги Діянь, апостольським посланням і Апокаліпсису (найскладніша і таємнича книга у всій Біблії). І лише після цього можна приступати до старозавітних книг.

Прочитавши Новий Завіт, легше зрозуміти сенс Старого. Адже апостол Павло не даремно сказав, що старозавітне законодавство було виховником до Христа (див .: Гал. 3: 24): воно веде людину, як ніби дитину за руку, щоб дати йому зрозуміти по-справжньому, що ж сталося під час Боговтілення, що таке в принципі боговтілення для людини.

Бажано мати під рукою книги, які пояснюють Святе Письмо. Можна порекомендувати творіння блаженного Феофілакта Болгарського. Його пояснення короткі, але дуже доступні і глибоко церковні, що відображають Передання Церкви.

Класичними також є бесіди святителя Іоанна Златоуста на Євангелія і послання апостольські. Якщо виникають якісь питання, непогано було б порадитися з досвідченим священиком.

Необхідно розуміти, що читання Священного Писання - це частина духовного подвигу. І дуже важливо молитися, очищати свою душу. Адже ще в Старому Завіті було сказано: в лукаву душу не ввійде премудрість і не буде жити в тілі, поневолений гріх, бо святий Дух премудрості віддалиться від лукавства і ухилиться від нерозумних розмірковувань, і засоромиться неправди, яка наближається (Прем. 1: 4-5) .

Досвідчені старці в монастирях давали послушнику правило: перш ніж вивчати Святе Письмо, спочатку потрібно ознайомитися з витворами святих отців.

Біблійні читання - це не просто вивчення Слова Божого, це як молитва. Я взагалі б рекомендував читати Біблію вранці, після молитовного правила. Думаю, нескладно виділити 15-20 хвилин, щоб прочитати одну-дві глави з Євангелія, послань апостольських. Так можна отримати і духовний заряд на весь день. Дуже часто таким чином з'являються відповіді на серйозні питання, які ставить перед людиною життя.