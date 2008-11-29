2020 - рік глобалізації та зростаючих політичних ризиків

Бізнес-кола вже давно прагнуть до глобальної експансії, вважаючи, що іноземні інвестиції та вільна торгівля сприяють демократії та соціальному прогресу. Експансію в авторитарних країнах або зонах конфліктів можна надійно захистити на основі того, що зростання ринку має фундаментально позитивний вплив.

Але оскільки геополітична невизначеність зростає, політичний ризик повертається, цей аргумент стає все менш переконливим. Політична стабільність, яка приносить користь інвесторам, часто стає наслідком репресій. Демократії стають все більш популістськими і менш функціональними. Громадяни все частіше звертають увагу на те, що Комерційна підтримка домінуючих політичних інтересів зміцнює корумпованість у владі і негативно впливає на їхнє життя. І в епоху посилення нерівності, корпоративного лобіювання та ухилення від сплати податків стає все складніше стверджувати, що всі човни зуміють піднятися на зростаючій хвилі.

На тлі зростаючого гніву з приводу корпоративного лицемірства, соціальних і екологічних впливів, співробітники відкрито ставлять під сумнів стратегічні рішення C-Suite щодо того, де і з ким компанії ведуть бізнес. Питання цінностей невіддільні від культури і стратегії.

У певному сенсі це узгоджується з новими поглядами на роль компаній у суспільстві. Від щорічного заклику голови BlackRock Ларрі Фінка до гендиректорів обміркувати їх мету, до відмови Business Roundtable від пріоритету акціонерів і нової риторики "капіталізму зацікавлених сторін" в цьому році в Давосі, імпульси для розвитку нового типу капіталізму здаються нестримними.

Тим не менш, час цього розвороту, що збігається з величезним зростанням політичної активності в усьому світі, вкрай ризикований для бізнес-лідерів.

У 2020 році і в майбутньому компанії повинні вирішити, чиїм інтересам вони повинні віддавати пріоритет. Чи будуть це уряди, які присуджують регулюючі ліцензії, молоді споживачі, які беруть участь у мітингах на вулицях, співробітники, які вимагають права голосу в прийнятті ділових рішень, акціонери, яким потрібен безперервний квартальний ріст і експансія на нові ринки?

Кожна з цих зацікавлених сторін має важливе значення. Але прагнення всім догодити може привести до процесу, що обернеться повстанням робітників, експропріацією, судовим розглядом і позбавленням інвестицій.

Суперечка про діяльність Google в Китаї все частіше виглядає як попереджувальний сигнал для багатонаціональних корпорацій у всьому світі. Компанії, в тому числі Nike і Activision-Blizzard, були ретельно проаналізовані через спроби зупинити або нейтралізувати співробітників, які підтримують протести в Гонконзі.

Враховуючи, що ні геополітична напруженість щодо технологій, ні протести в Гонконзі не підуть на спад, переговори про компроміси між інтересами Китаю і США можуть ускладнитися.

Де ще в світі компаніям буде складніше звичайного вести бізнес? Протести в Чилі залучили профспілки гірничодобувних компаній, активісти в Єгипті стежать за відносинами між компаніями і Урядом. Ставлення прем'єр-міністра Нарендри Моді до мусульман в Індії створює загрозливий репутаційний ризик для компаній, що віддають перевагу вести бізнес з центральним Урядом Індії, в тому числі, і через рішення уряду в 2014 році дозволити іноземне фінансування політичних партій.

Тим часом, активність, пов'язана зі світовим кліматом, яка отримала величезний стимул в 2019 році, стане більш спірною. У грудні уряд Філіппін завершив серйозне розслідування взаємозв'язку між правами людини і зміною клімату. Воно вирішило, що 47 іноземних компаній, що працюють на викопному паливі, можуть нести юридичну відповідальність за свої дії. Деяким компаніям вдасться відвернути увагу від контролю за діями в області клімату, проте інші зіткнуться з істотними загрозами з боку політиків та інвесторів.

Минулий рік став знаковим для громадських акцій протесту проти непопулярних урядів. Народні хвилювання охопили розвинені країни і країни що розвиваються, від Гонконгу до Великобританії та Іспанії, Болівії, Чилі, Судану, Алжиру та інших країн. У деяких випадках, як, наприклад, зі зростанням тарифів на метро в Чилі, зростанням цін на паливо у Франції або податки в Лівані, протести виникали безпосередньо з економічних причин. В інших, таких як Гонконг і Індія, домінуючими факторами залишалися питання прав людини, свободи вираження думок і соціальної ідентичності.

Звичайно, фактори, що штовхають людей на вулиці, залежать від ситуації в країні і контексту, самі протестувальники вимагають світової солідарності в опорі безвідповідальним політичним діячам. Уряд Чилі опублікував документ, в якому стверджується, що внутрішні протести викликані «міжнародним впливом і ЗМІ»... Є всі підстави вважати, що вуличні протести в 2020 році розширяться і стануть менш передбачуваними, торкнувшись 40% всіх країн.

Тим часом, корпоративна активність, часто сприймається як феномен, властивий соціальній і політичній поляризації епохи Трампа в США, набирає обертів і набуває світового характеру. Активізм акціонерів став більш поширеним явищем в Європі та Азіатсько-тихоокеанському регіоні, навіть у країнах, історично недружніх до активістів. Звіт юридичної фірми Herbert Smith Freehills показав, що 95% респондентів по всьому світу передбачають зростання активності співробітників у всіх секторах протягом наступних 5 років.

Нова ера політичного активізму збіглася зі зростаючим скептицизмом корпоративної стратегії. У цьому новому середовищі ризику довіра зацікавлених сторін - найбільш цінний актив компанії. Компанії, які прагнуть стати капіталістами зацікавлених сторін, можуть почати з спроби зрозуміти соціальні та політичні системи, в яких вони працюють, щоб було чітке уявлення про компроміси між різними інтересами та наслідками ключових рішень.

Вирішальним фактором успіху стане розвиток глибокого розуміння ландшафту зацікавлених сторін і розробка надійного підходу до цінностей і цілісності, що виходить далеко за рамки правової відповідності.

Важливі всі групи зацікавлених сторін. Але не більше, ніж власні співробітники компанії, які можуть мати величезний вплив на репутацію компанії, просто видаючи внутрішню інформацію в соціальних мережах. Їх вимоги не можна задовольнити хорошими ініціативами корпоративної соціальної відповідальності у відриві від самого бізнесу. У лідерів, які розроблять чіткий моральний кодекс для своїх організацій з упором на стійкість в довгостроковій перспективі, будуть найбільші шанси на успіх.